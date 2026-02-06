安全帶風波刻意埋「伏線」？ 江玉歡：實在太看得起我

巴士上強制佩戴安全帶的規定實施不足一周，前立法會議員、律師江玉歡翻查條文，指出只是乘搭1月25日後首次登記的巴士時必須佩戴安全帶。運輸及物流局局長陳美寶承認條文有不足之處，將刪除有關條文，待完善後再提交立法會審議。江玉歡曾稱去年審議時已留意到有關條文，被問到「為何不早些指出問題」，她於報章專欄撰文稱，若違背立法原意「顯而易見」，相信不會只由她察覺，「刻意埋下伏線以備日後質疑政府」之說更是太看得起她。

江玉歡今日撰文談及巴士上強制佩戴安全帶的規定缺論證，過程粗疏亦違民意。她指被問及為何不早些指出問題時強調，作為行政主導下立法會成員，見到附屬法例條文與政府文件一致，「怎能事事質疑？難道要懷疑每一字句背後的意思？」，又指審議當日（2025年9月18日）下午自己正參與網約車條例草案的逐條審議，故難以一心二用，她強調「若違背立法原意如此顯而易見，相信不會只由本人察覺。若說本人一早察覺，刻意埋下伏線以備日後質疑政府，實在太看得起本人。」

江認為，若單靠一次事務委員會的初步匯報便確立政策原意並展開立法，賭博成份甚高，像巴士安全帶這類影響廣泛的附例，若未經反覆思考便將政策原意推進為立法原意，極易造成法例與民意相違，質問「巴士安全帶」一事有否走完整個政策制定過程，從實施前後民意來看，至少在民間諮詢仍有很大改善空間。

原意有誤 難單靠立法會全方位修正

她強調原意再好的政策，制定時都不能走捷徑。政策局主職是制定及執行政策，若需立法，則立法會須做好把關。政策制定是關鍵，必須廣集民意，若原意有誤，難以單靠立法會審議時全方位修正。故要立好法，行政機關須想得透徹、廣徵民意；當草案提交立法會，議員作為最後守門員，再聽取民意並審視條文。