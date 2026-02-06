藥倍安心｜「吹哨者」鄭曦琳自爆被捕 消息指涉發布「起底」帖文(更新)

鄭曦琳披露就「藥倍安心」爭議，以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。(鄭曦琳Threads)

名校聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI平台醫療輔助「藥倍安心（Medisafe）」早前多次在國內外獲獎。其後香港城市大學學生鄭曦琳在網上踢爆其疑為「請槍」，並指其未經授權之下，利用第三者資料幫助開發，事件引發輿論關注，鄭曦琳亦被封為「吹哨者」。

鄭曦琳今日（6日）在其社交平台披露，就「藥倍安心」爭議，昨日以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。她指，案件現已進入法律程序階段。基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。她又公開一張警方發給她的被捕通知書。《am730》正向警方查詢事件。據了解一名24歲鄭姓女子，涉在未獲同意下披露個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指名傷害，昨日被警方拘捕。