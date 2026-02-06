藥倍安心｜「吹哨者」鄭曦琳被捕准保候查 消息指涉發布「起底」帖文(更新)

名校聖保羅男女中學學生潘浠淳研發的AI平台醫療輔助「藥倍安心（Medisafe）」早前多次在國內外獲獎。其後香港城市大學學生鄭曦琳在網上踢爆其疑為「請槍」，並指其未經授權之下，利用第三者資料幫助開發，事件引發輿論關注，鄭曦琳亦被封為「吹哨者」。 鄭曦琳今日（6日）在其社交平台披露，就「藥倍安心」爭議，昨日以「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」罪名被捕。她指，案件現已進入法律程序階段。基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。她又公開一張警方發給她的被捕通知書。據了解一名24歲鄭姓女子，涉在未獲同意下披露個人資料並導致該當事人或其家人蒙受指名傷害，昨日被警方拘捕。

警方回覆《am730》稱早前接獲個人資料私隱專員公署轉介，指有人在網上社交平台未獲資料當事人同意而披露其個人資料。港島總區重案組人員經調查後，昨日拘捕一名24歲本地女子，涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」。她已獲准保釋候查，須於3月上旬向警方報到。





事主及家人受電話電郵騷擾 到私隱公署報案 消息指，去年6月被捕女子涉在網上發布帖文，懷疑事件中的中學生所研發的人工智能軟件的真確性。被捕女子涉嫌在去年6月至10月期間，與另外兩名社交平台用戶於多個社交平台上發布針對該名中學生及其家人的「起底」帖文及評論，帖文內含有未經當事人同意底下披露了其姓名、學校、工作、家庭照片、社交平台用戶名稱及住址。消息指，相關中學生和家人受到電話及電子郵件騷擾，其家人於去年11月到個人資料私隱專員公署報案，案件其後交由警方調查。

去年8月，潘浠淳的父親肝癌權威潘冬平與其太太彭詠枝發聲明，強調「藥倍安心」為女兒的原創概念，惟事件引發的網絡欺凌持續，批評有關主事者的言論和行為遠超「吹哨人」使用的合理方法，導致潘浠淳「精神極度困擾，面臨崩潰邊緣」，為了女兒的身體和精神健康，經艱難考量及女兒同意下，決定向各主辦機構提出放棄「藥倍安心」獎項，希望可以平息風波，強調對於不實指控及惡意攻擊，會保留法律追究權利。 鄭曦琳去年8月受訪時表示，自揭露「請槍」一事後，持續不斷遭受網絡及實體攻擊，更被不明男子上門滋擾，及後決定報警。