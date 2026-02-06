財政預算案2026｜議員成立「T5」組合提創科建議　倡增設低空經濟發展專員

香港正積極推動創科發展，5名有創科背景的立法會議員成立「T5」組合，提出多項創科建議，包括增設低空經濟發展專員。 「T5」組合由科技創新界議員邱達根擔任召集人，其他成員包括葛珮帆、黃錦輝、李廣宇及黃永威。邱達根解釋成立初心，指5人有各自的政黨或版塊背景，今次是以一個組合、一個關注組的形式走在一起，經過在「T5」討論創科建議，再帶回各自的組織，從而令在立法會推動工作時更順暢，同時提高大家對創科的關注。「T5」初步計劃在4月或5月到南韓的創科企業及大學考察。

邱達根提及香港以往較著重於科技應用，但應該投放更多資源在源頭創新，鼓勵科研。他認為政府應透過提供稅務優惠等，吸引更多私營機構及國際投資者建立長期基金及「耐心資本」。他續指：「應該解鎖新領域，唔可以話興咗就攞嚟香港做，要考慮未來爆炸位。好似好遠，但量子科技有可能就係下一個爆發點。新科技領域會走出新企業，可能有下一個『獨角獸』」。

至於成員葛珮帆則建議全面推動低空經濟發展，制訂發展策略及藍圖，推動低空經濟產業在本地及區域合作全面發展，並發揮內聯外通的優勢，打造香港成為全球低空經濟示範城市。她提倡增設「低空經濟發展專員」，統籌低空經濟產業及應用，並促進跨部門協作等工作。她提及低空經濟要「飛得到、飛得安全、管得到」，提議建設本港低空交通管理平台，負責航線審批、監控飛行過程及事故通知等。

黃錦輝不認同香港創科發展慢 對於有聲音指香港創科發展落後，成員黃錦輝指﹕「外面有少少誤會，香港係做得好好嘅城市」。他建議香港進一步推動「人工智能＋」發展，就金融、貿易物流、先進製造、醫療、教育及專業服務等優勢領域，加強AI的行業垂直應用科技的開發，建立統一行業數據庫，協助企業調整生產模式，將科技融入產業鏈。他相信既可帶動AI產業的發展，亦能協助現有產業的升級轉型。