屯門超市燒賣藏1.5厘米鐵針 刺傷食客舌頭「見血」 食環署檢走化驗

一名食客日前在屯門市廣場連鎖超市AEON購入一品牌的急凍「蟹籽燒賣皇」，進食期間舌頭被一支約1.5厘米長的鐵針刺傷致流血受傷，急求醫注射破傷風針及服用一星期抗生素。事主及後向警方、食環署等投訴，食環署已介入調查，有關產品亦已下架。
女事主於facebook群組「AEON Stores 關注組 」發文稱，她於上周在屯門市廣場AEON購入涉事品牌「蟹籽燒賣皇」，周三早上在家中蒸煮4粒蟹籽燒賣作早餐，吃到最後一粒時，舌頭突感劇痛，吐出時滿口是血。隨即到洗手間照鏡檢查，發現舌頭中間位置被異物刺入，並出現倒刺觸感。她以眉鉗自行夾出一支針狀金屬物，長約1.5厘米。
注射破傷風針 傷口仍感痛楚
事主即到醫院急症室求診，經醫生檢查後確認舌頭受傷，要注射破傷風針、食一星期抗生素，事主指雖傷口仍感痛楚，但慶幸未有誤吞入腹。事主亦有報警及向食環署投訴。
涉事產品全面下架
食環署回應傳媒查詢時證實，周三接獲轉介後派員登門向投訴人檢取涉事的金屬異物及食物作化驗，若證據確鑿將提檢控；署方同日巡查屯門區的零售點，雖未發現違規，但商戶已即時將相關產品下架及獲提醒需確保包裝完整。至於涉事品牌位於觀塘的食品製造廠，署方人員於昨日（5日）下午前往調查時發現大門深鎖，未有營業，署方會繼續跟進。
AEON指於2月4日接獲顧客聯絡，指於食用由屯門分店購買由相關供應商生產的「蟹籽燒賣皇」期間受傷，並發現產品內藏異物。AEON對事件高度重視，已即時展開調查。雖然目前未有發現其他異常情況及其他顧客相關聯絡，但基於顧客安全考慮，AEON已將涉事產品即時全面下架。AEON已要求相關供應商提交詳細資料，並已於2月5日主動報警，正全力配合警方及食物環境衞生署的調查工作。