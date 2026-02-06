屯門超市燒賣藏1.5厘米鐵針 刺傷食客舌頭「見血」 食環署檢走化驗

一名食客在屯門市廣場連鎖超市AEON購入一品牌的急凍「蟹籽燒賣皇」，進食期間舌頭被一支約1.5厘米長的鐵針刺傷致流血受傷。(「AEON Stores 關注組fb」)

一名食客日前在屯門市廣場連鎖超市AEON購入一品牌的急凍「蟹籽燒賣皇」，進食期間舌頭被一支約1.5厘米長的鐵針刺傷致流血受傷，急求醫注射破傷風針及服用一星期抗生素。事主及後向警方、食環署等投訴，食環署已介入調查，有關產品亦已下架。

女事主於facebook群組「AEON Stores 關注組 」發文稱，她於上周在屯門市廣場AEON購入涉事品牌「蟹籽燒賣皇」，周三早上在家中蒸煮4粒蟹籽燒賣作早餐，吃到最後一粒時，舌頭突感劇痛，吐出時滿口是血。隨即到洗手間照鏡檢查，發現舌頭中間位置被異物刺入，並出現倒刺觸感。她以眉鉗自行夾出一支針狀金屬物，長約1.5厘米。