教育局研究修訂《教育條例》，將持有「執業證書」定為執教的必備條件，以完善教師註冊制度。教育局局長蔡若蓮表示，研究修例通過後，可能有一年過渡期安排。蔡若蓮在立法會一個委員會會議上回應教育界議員鄧飛時表示，法例生效後會開始處理申請和頒發「執業證書」，但首次登記量比較大，學校和教師亦需要時間適應，因此第一年容許未持有證書。



對於短期代課老師，如果每次不超過3天、全年不超過30天，可獲豁免「執業證書」要求。選委會界管浩鳴質疑安排苛刻，舉例說如果有教師放產假，學校可能急於找退休教師代課。蔡若蓮回應說，較長時間的假期或進修並非突發性，學校可提早計劃聘請代課老師，有關安排是保障學生福祉，亦考慮學校行政可操作性，強調長期代課老師不可逃避執業證書的要求。