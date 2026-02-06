高利貸集團報假案迫債仔還錢，警拘28人最細僅14歲。

去年11月下旬，警方999報案中心分別接到兩宗「企圖自殺」及一宗「暴力罪行」的報案，地點均為同一個位於新界南總區的住宅單位，警察到場後發現並無案件發生，而報案人亦失去聯絡。經調查後，發現該單位住戶有無法償還的高利貸，住戶曾經收過恐嚇收數電話及訊息，單位亦曾經被淋紅油。
警方隨即作情報分析及深入調查，成功鎖定一個高利貸及無牌放債集團，涉嫌透過虛報欠債人住所發生緊急案件，使警察及其他救援人員上門調查，從而騷擾欠債人及其家人，威迫欠債人還錢，在去年8月至本月期間，集團至少涉及額外16宗以收數為目的的虛報案件。現階段調查顯示至少12名事主曾經該集團借錢，鑑於事主信貸紀錄欠佳，未能夠向一般銀行或財務公司申請借貸，而高利貸集團以「免入息證明」、「特快批核」及「即時現金貸款」作招徠。由於急需資金週轉，事主會於與高利貸集團成員見面，提供身份證、住址證明及家人的個人資料作為擔保，然後即場獲得現金貸款。
貸款年利率高達600厘
除此之外，有事主獲批一萬蚊，扣起2,000元作為手續費，實收8,000元，每月支付2,000元利息。當事主急需現金週轉時，剎那間會誤以為每月2,000元不是很多，而忽略根本沒有償還任何本金，上述「還息不還本」的貸款年利率，其實已經高達600厘，比起法定規限高出約13倍。直至事主後來無力還款時，才發現自己跌入圈套。此時，集團就會進行電話恐嚇、上門淋紅油及報假案，從而騷擾事主及其家人，最終令事主或其家人還錢，以謀取暴利。集團的骨幹成員亦會招攬下線，開設傀儡戶口收取還款，又會透過不法途徑取得已經實名登記的電話卡進行電話恐嚇及報假案。
涉及3名未成年人
新界南總區刑事部聯同總區內各個警區在上月26日至昨日(5日)期間展開執法行動，共拘捕22名男子及6名女子，包括3名骨幹成員，6名傀儡戶口持有人，以及5名集團成員，部分人士有黑社會背景，他們分別報稱為地盤工人、技工、售貨員、侍應、學生等。被捕人中更涉及3名未成年人，年紀最細的一位只有14歲，他們都是被不法份子以金錢利誘，並招攬參與淋紅油的非法收數活動。
行動中，共偵破50宗刑事案件，包括「無牌放債」、「以過高利率放債」、「浪費警力」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」、及「洗黑錢」，檢獲收數紙、銀行卡、現金及手提電話。調查顯示，該集團共操控8個傀儡戶口，並於2024至去年間，處理近2.9萬元犯罪得益，警方會繼續調查工作。