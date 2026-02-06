高利貸集團報假案迫債仔還錢，警拘28人最細僅14歲。

去年11月下旬，警方999報案中心分別接到兩宗「企圖自殺」及一宗「暴力罪行」的報案，地點均為同一個位於新界南總區的住宅單位，警察到場後發現並無案件發生，而報案人亦失去聯絡。經調查後，發現該單位住戶有無法償還的高利貸，住戶曾經收過恐嚇收數電話及訊息，單位亦曾經被淋紅油。

警方隨即作情報分析及深入調查，成功鎖定一個高利貸及無牌放債集團，涉嫌透過虛報欠債人住所發生緊急案件，使警察及其他救援人員上門調查，從而騷擾欠債人及其家人，威迫欠債人還錢，在去年8月至本月期間，集團至少涉及額外16宗以收數為目的的虛報案件。現階段調查顯示至少12名事主曾經該集團借錢，鑑於事主信貸紀錄欠佳，未能夠向一般銀行或財務公司申請借貸，而高利貸集團以「免入息證明」、「特快批核」及「即時現金貸款」作招徠。由於急需資金週轉，事主會於與高利貸集團成員見面，提供身份證、住址證明及家人的個人資料作為擔保，然後即場獲得現金貸款。