陳美寶：局內同事無發現安全帶條文不足 解說不精準(更新)

強制巴士乘客佩戴安全帶的新法例於1月25日實施，惟實施不足一周需暫緩執行。政府今日（6日）正式刊憲，刪除巴士乘客須配用安全帶條例。運輸及物流局局長陳美寶今日於運輸及物流局公布《運輸策略藍圖》記者會上回應，局方過去幾天已經全面檢視，有局內相關組別同事在籌備及推展過程，無察覺條文不足，解說的用字不是完全精準，但陳美寶無為事件道歉。

今刊憲刪條例 未來幾個月作諮詢 陳美寶今日在記者會提及事件，指行政長官李家超已指示她全面檢討條例的實施範圍，及需減少不便。當局會展開公眾諮詢，及邀請專家研究安全帶設計、裝置效能等。陳美寶指初步有幾個方向，例如按巴士上層及下層的安全風險，可否作不同處理；罰則會否太高；現時巴士安全帶採用「三點式」設計，會探討轉用「兩點式」設計等。陳美寶指目前聆聽到很多意見 ，不會就任何一個環節預設硬性時間表，希望在未來幾個月歸納意見，整合方案作公眾諮詢。

陳美寶無為事件道歉 稱「作為局長一定有責任」 陳美寶指因應事件會強化局內覆核機制，提高警覺度，加強局內溝通。她表示同事工作量繁忙，但涉及修改法例是大事，對於民生議題亦要有察覺性，不會容許同類事件再發生。被問到問責方面，陳美寶指有關組別同事的工作表現不夠好，會按內部的工作表現管理機制處理。而她作為局長一定有責任，未來會帶領局方完善條文，「一個團隊一條心」。陳美寶被多次追問會否就事件道歉，她指作為局長會認真反思並汲取教訓，會抱持謙卑及嚴謹的態度，務求令好政策能順利實施，希望大家支持及營造良好氛圍。

另外，當局計劃立法強制要求單車使用者佩戴頭盔，被問到會否擔心如巴士安全帶立法般引起混亂。陳美寶表示有很多種單車用家，例如日常出行用的市民，單車運動愛好者等，一定會在安排及保障用家安全上平衡。她表示當局正認真研究，一定會多聽意見，再與立法會討論。