網上熱話｜港男曬祖母110歲身份證 揭政府人瑞「隱藏賀禮」

本港一向有「長壽之都」之稱，近年長壽長者的數目急劇增加，百歲長者人口由2011年的1,060人升至2021年的11,561人。近日一名男網民在社交平台Threads展示祖母的110歲身份證，更意外一個許多市民都不知道的政府人瑞「隱藏福利」。

該名網民上月20日在社交平台展示祖母的身份證影印本，證件上清晰列明出生日期為1916年1月28日，當日正是其110歲官方生日，他表示：「難得屋企有個寶，反思自己真係唔夠珍惜，要多去探佢先得！」她指祖母當年登記用了農曆正月廿八日，所以理論上其真正西曆生日是1916年3月1日，其身份證於2023年2月14日簽發，即她拍攝相片時已是107歲高齡，但其面容仍飽滿慈祥。