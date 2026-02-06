網上熱話｜港男曬祖母110歲身份證 揭政府人瑞「隱藏賀禮」

本港一向有「長壽之都」之稱，近年長壽長者的數目急劇增加，百歲長者人口由2011年的1,060人升至2021年的11,561人。近日一名男網民在社交平台Threads展示祖母的110歲身份證，更意外一個許多市民都不知道的政府人瑞「隱藏福利」。
該名網民上月20日在社交平台展示祖母的身份證影印本，證件上清晰列明出生日期為1916年1月28日，當日正是其110歲官方生日，他表示：「難得屋企有個寶，反思自己真係唔夠珍惜，要多去探佢先得！」她指祖母當年登記用了農曆正月廿八日，所以理論上其真正西曆生日是1916年3月1日，其身份證於2023年2月14日簽發，即她拍攝相片時已是107歲高齡，但其面容仍飽滿慈祥。
披露長壽秘訣 飲食清淡「冇打過工」
帖文引發網民熱議，不少人好奇祖母背景及長壽秘訣，樓主指他們是潮州人，爺爺「60年代走了」，家人有安排24小時看護照顧祖母，形容她身體尚算健康，「老人斑都冇」，雖然聽力退化比較嚴重，但腦袋思維仍非常清晰，又披露其長壽秘訣「佢好養生，飲食好清淡，同埋生活冇乜壓力」，又指她「打仗嘅時候，好似係喺澳門」、「一世冇打過工」、「比起一般嘅人，佢應該真係冇乜捱過苦」。
未有現金券
帖文更引發關於「百歲福利」討論。有網民好奇提問：「聽講100歲以上，政府每年生日都會寄卡，係咪真？」，有人回應：「爸爸100歲時收到勞福局局長孫玉菡簽署的賀卡」、「嫲嫲106歲，由100歲開始就收到特首同民政處嘅信」。不過，當有人問及是否會有現金券時，有被其他網民稱「假」。樓主現身回應，更正指原來福利是從「105歲」起計，而且「要填張表」，坦言也是「啱啱先知」。樓主亦有附上有關連結，原來該「隱藏人瑞福利」是由安老事務委員會負責。
年屆百歲長者收祝壽賀函賀咭 需自行提名
安老事務委員會指，為表達對百歲長者的敬意，勞工及福利局局長和安老事務委員會主席每年均會分別向年屆百歲的本港居民發出祝壽賀函和賀咭，並在他們105歲和其後的壽辰繼續發出賀函和賀咭。市民如欲提名年屆百歲或以上的長者收取祝壽賀函和賀咭，請親臨或聯絡18區民政事務處民政諮詢中心、社會福利署各區福利辦事處或香港房屋委員會各公共屋邨辦事處，提供有關長者的身份證明文件副本，以辦理提名手續。