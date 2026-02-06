政府公布《運輸策略藍圖》　陳美寶：香港公共交通系統「世一」　會試行「需求導向智慧公交模式」

運輸及物流局公布《運輸策略藍圖》，為本港未來20年的交通運輸發展制訂6大策略。當中包括在今年全線開通六號幹線、開展研究港深西部鐵路（洪水橋至前海）南向延伸方案、試行「需求導向智慧公交模式」等。 藍圖的6大策略包括樞紐匯聚，內外連通迎機遇；智慧綠色，多元交通利民生；數宇管理，創新科技領發展；活用空間，優化基建增效率；綠色規劃，構建低碳生活圈；及安全共融，健康活力樂出行。「樞紐匯聚，內外連通迎機遇」方面，今年會全線開通六號幹線；研究擴大過海交通容量；探討在新田、洪水橋、紅磡等建設新一代運輸樞紐，提供交通服務的實時資訊，並結合商業配套，以便乘客更高效和舒適地轉乘交通工具；逐步推展「粵車南下」至其他廣東省城市；爭取於明年落實粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認。

「智慧綠色，多元交通利民生」方面，運輸及物流局局長陳美寶表示：「香港公交系統世一」，會試行「需求導向智慧公交模式」，透過科技監察及預測乘客需求，尤其在乘客出行需求較分散、位置較偏遠地區，或客流量較少的時段，因應需求彈性地採用更有效率的路線及靈活調配班次。當中，乘客可用手機應用程式預先提出行程需求，公共交通營辦商後端系統會根據收集的綜合要求，包括出行時間、出發點及目的地，靈活制定合適的行車路線及班次。當局正與專營巴士營辦商探討在特定巴士路線測試，例如機場通宵線、觀光巴士線等。

運輸署在2024年開展「對角行人過路處」試驗計劃，並挑選了沙田沙角街與逸泰街交界，及尖沙咀加拿分道與加連威老道交界作試點。當局會將安排擴至另外15個合適的路口，預計於今年分批完成，包括沙田銀城街/插桅杆街、沙田安明街/安睦街、沙田百得街/銀城街、新運路/粉嶺車站路、大埔太和路/翠樂街、荃灣沙咀道/鹹田街、屯門鄉事會路/青賢街、將軍澳寶邑路/唐俊街、長沙灣長順街/長荔街、新蒲崗大有街/三祝街、旺角西洋菜南街/山東街、九龍城馬頭圍道/鶴園街、觀塘鴻圖道/駿業街、西環卑路乍街/北街、北角渣華道/書局街。