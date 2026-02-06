長沙灣7車起火兩傷 嚴重焚毀貨車為流動非法油站 消防將檢控

長沙灣魚類批發市場及長沙灣副食品批發市場有客貨車起火，波及附近多輛車，濃煙遠至西九文化區、港島均見到。(網上圖片)

長沙灣今日（6日）發生火警。下午3時22分左右，警方接獲多人報案，指長沙灣魚類批發市場及長沙灣副食品批發市場對開有一輛客貨車突然起火，火勢迅速蔓延波及附近多輛車，火光熊熊黑煙滾滾，消防趕往現場發現有六架貨車及一架私家車起火，至下午3時44分將火救熄，有貨車燒淨支架。火警中有兩名司機受傷，包括一名40歲非華裔男子及一名46歲本地男子，兩人身體分別有15%及20%燒傷，送院時要貼上敷料。

根據網上片段及相片所見，整輛客貨車幾乎被火海吞噬，現場火光熊熊，濃煙遠至西九文化區一帶、甚至港島均可清晰見到。

消防下午稱在現場發現助燃劑，認為起火原因有可疑，交警方調查。 消防處在晚上再表示，人員在其中一輛嚴重焚毁的輕型貨車上發現油缸、油槍及油喉等入油工具，相信其為非法改裝而成的流動非法加油站，由於火勢蔓延速度不正常，不排除輕型貨車曾載有大量燃油。消防強調從事非法加油活動罪行嚴重，將會根據相關條例向有關人士提出檢控，果斷執法。

消防處強調，非法加油站並無裝設加油站專用的消防裝置及設備，而用作改裝而成的車輛經常會停泊在路旁甚至民居附近，一旦發生火警，有可能波及附近建築物，造成嚴重人命傷亡與財物損失，對市民構成嚴重風險。