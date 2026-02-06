農曆新年2026｜政府料內地春節黃金周143萬內地旅客訪港　維持現行通關時間

政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌及督導各政府部門就內地春節黃金周期間接待訪港旅客的工作。政府決定，農曆新年假期期間，會維持現行通關時間，落馬洲/皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。

政府表示，根據入境處、旅監局及業界估算，一連九日的內地春節黃金周期間，預料約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年同期增加約6%；訪港旅行團預計有2,200個，日均團數對比去年內地勞動節及國慶黃金周有明顯增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。