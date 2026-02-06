農曆新年2026｜政府料內地春節黃金周143萬內地旅客訪港　維持現行通關時間

政務司司長陳國基主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌及督導各政府部門就內地春節黃金周期間接待訪港旅客的工作。政府決定，農曆新年假期期間，會維持現行通關時間，落馬洲/皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。
政府表示，根據入境處、旅監局及業界估算，一連九日的內地春節黃金周期間，預料約有143萬內地旅客經各海、陸、空管制站進入香港，每日平均訪港人次較去年同期增加約6%；訪港旅行團預計有2,200個，日均團數對比去年內地勞動節及國慶黃金周有明顯增長。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。
公共運輸安排方面，港鐵大部分本地鐵路線，會於2月16日（年廿九），提供通宵服務，並因應年初一（17日）的花車巡遊及年初二（18日）的煙花匯演加強服務。運輸署亦會配合口岸安排，已協調相關營運商加強連接各邊境管制站的交通服務。
陳國基表示，一連9日的黃金周訪港旅客將明顯增加，政府會做好接待工作，包括積極協調及統籌口岸和交通配套，並與相關機構及旅遊業界保持緊密聯繫，做好人流管理、信息發布、公共交通及各口岸安排，確保各項接待旅客環節運作暢順。
另外，因應內地春節黃金周期間，到訪西貢萬宜水庫東壩及鹹田灣等營地的旅客數量或會明顯增加，警方已作出針對性的部署，包括調派軍裝人員於旅客抵達及離開之高峰時段在北潭涌、西貢萬宜路及東壩的策略性位置進行交通及人流管。政府亦已加強於鹹田灣、西灣及浪茄灣的管理工作。