崔碧珈撻訂「逸璟·龍灣」 被沒收訂金及遭入稟追376萬

藝人崔碧珈4年前以1,749萬元購入荃灣青龍頭新盤「逸璟·龍灣」某單位，支付了1成訂金並提前佔用單位，原訂去年4月完成物業交易，惟崔碧珈被指單方面終止交易，歸還單位，拖欠尾期佔用特許權費用等，因而終止協議沒收訂金，周四（5日）遭屋苑發展商中國冶金科工集團旗下的子公司入稟高等法院，追討佔用單位費用、測量及還原單位費用等合共376萬元。

原告為南華國際工程有限公司，被告為崔碧珈。入稟狀指，雙方於2022年5月20日簽訂正式買賣合約，崔碧珈向原告買入青龍頭逸璟·龍灣1座某高層單位，作價1,749.2萬元，崔簽約前支付87.4萬元為訂金，2022年7月支付另一筆後續訂金，餘款1,574.2萬元須於2025年4月29日前支付，預料屆時完成物業交易。雙方同日簽訂了特許權協議，容許崔碧珈在買賣完成前佔用單位，崔碧珈每月支付約7萬元「特許費」，分18期支付合共125.9萬元。

崔碧珈2022年7月按特許權協議入住單位。她已支付首17期特許費，合共逾118.9萬元，但截至2025年4月29日，她沒有支付最後一期特許費69,968元，連同管理費5,028元，同時亦沒有支付成交餘額，藉以完成買賣。同日，她將郵箱鎖匙和寓所密碼歸還給予原告，並宣告終止買賣協議。原告發信要求崔付清特許費不果，因此終止買賣協議及特許協議，並沒收崔已交的175萬訂金和118萬「特許費」。此外，原告亦向崔追討餘下7萬元特許費、334萬元「佔用費」、31.5萬元還原費和2.5萬元測量報告，合共約376萬元。

案件編號：HCA235/2026