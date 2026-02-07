鍾麗玲：冀年內向立法會諮詢《私隱條例》修訂　因嚴重程度分級罰款

鍾麗玲指，1月接獲43宗涉嫌套取地盤工人個人資料的虛假招聘廣告欺詐個案，近兩日再接獲83宗同類個案。鍾麗玲提及，騙徒透過招聘廣告誘使工人提交「地盤三寶」，即身份證、「平安卡」、工人註冊證後，未有獲安排工作，所謂的「中介人士」或「判頭」沒有現身。她呼籲，工友要小心核實中介或招聘人士的身份，不要隨便交出個人資料，甚至銀行戶口號碼。

鍾麗玲出席一個電視節目時說，受騙的地盤工人根據招聘廣告，提交「地盤三寶」，即身份證、「平安卡」、工人註冊證後，未有獲安排工作，因為所謂的「中介人士」或「判頭」沒有現身。她呼籲工友要小心核實中介或招聘人士的身份，不要隨便交出個人資料，甚至銀行戶口號碼。

9成個案投訴私營機構或個別人士

私隱專員公署去年收到4,228宗投訴個案，當中9成是投訴私營機構或個別人士，當中物業管理相關的按年上升五成，亦收到零星投訴與網上影片有關。鍾麗玲提及，有物業管理公司將業主大會上展示業主的投票或姓名，亦有市民將其他人爭執的片段上載到社交媒體平台，公署會審視相關個案是否在未經他人同意下上載，如果相關人士希望移除片段，公署會聯絡有關平台。