The Big Bounce充氣設施被指「好污糟」 主辦方：每3小時消毒 2.9早上停開深層清潔

號稱全球最大型彈跳體驗《The Big Bounce世界巡迴香港站》於本月6日起於西九文化區藝術公園大草坪舉行，有報道指有入場人士反映場內設施衛生情況欠佳。主辦方周六公布作出改善措施，將每三小時為設施表面清潔消毒；周一（2月9日）早上將暫停開放場地，為所有設施全面及深層清潔，進一步提升整體清潔水平。

《The Big Bounce世界巡迴香港站》活動於2026年農曆新年期間，2月6日至22日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。今年活動佔地超過10萬平方呎，設有4大主題遊樂區。有報道引述入場人士投訴指，場區充氣設施大部分均有肉眼可見的污漬塵垢，更有小朋友玩完後襪底「污糟晒」，亦有網民反映完「真係好污糟，好濕好多鞋印，點解成個充氣位置都黑哂，搞到我哋衫褲都污糟哂」。

主辦方周六發聲明指就近日有關充氣設施清潔及衛生情況的查詢及關注，表明高度重視活動期間的清潔及衛生管理，過去數日已持續為場內各項設施進行清潔。主辦方已就相關意見即時檢視現場安排，並作出進一步改善措施。

為確保設施於活動期間維持合適的清潔及衛生水平，主辦方現行及即將落實的安排包括，活動期間持續恆常清潔，每三小時為充氣設施表面清潔消毒，特別針對高使用率及高接觸位置；深層清潔方面，主辦方將於2 月 9 日早上暫停開放場地，為所有充氣設施全面及深層清潔，重點處理高使用率及高接觸位置，以進一步提升整體清潔水平。主辦方會持續監察場內實際運作情況，並因應現場狀況及參加者意見，即時作出跟進及改善安排。