大廈管理投訴增 麥美娟：將修例改革樓宇管理

民政總署過去5年共接獲約1630宗有關大廈管理的投訴。民政及青年事務局長麥美娟今日(8日)出席電台節目時表示，投訴數字有上升，主要因為市民對大廈管理的認知及關心多了，亦知道投訴有門。她續指，民政事務總署以往在編制上主要擔當支援角色，處理投訴時最大的困難是法例上可以行使的權力不多，局方明日(9日)會在立法會提出進一步修訂《建築物管理條例》，深化改革樓宇管理工作，包括修改主管當局的權力，以及改革法團會議、業主授權票制度及大型維修工程項目採購的程序等。

麥美娟提到，社會有聲音提出應取消授權票，但有法團的業委會成員提出授權票有其作用，例如有部分業主已移居海外，亦有業主年紀較大，可能有需要授權子女出席會議。她認同要做好監管，例如日後會要求法團要在當眼地方張貼授權票的名單，以便監察有否假授權的問題，亦會要求業主申報有否看過會議議程、表決事項等。

麥美娟舉例，透過修例日後會要求業主立案法團，於大型維修工程項目進行表決前至少7日，必須舉辦一次簡介會，向業主解釋工程細節，協助業主作出合適決定，亦會建議制定授權票的上限。

政府就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，早前召開指示會議，有法律界人士關注宏福苑居民未有法律代表。麥美娟表示，合安管理有限公司現時作為宏福苑的管理人，公司及其法律顧問早前都有出席獨立委員會的指示會議，亦會出席之後的聽證會。

對於有宏福苑業主指，合安管理未有就參與調立委員會的聽證會諮詢居民，麥美娟指，合安和法律顧問有出席指示會議，亦將會出席聽證會，有需要時會就法團共同利益提供資料，但如有個別業主希望提供相關資料，可以直接向獨立委員會提供，毋須透過合安提交。