陳茂波：香港抓緊十五五機遇 助內企出海 吸引科技落戶

財政司長陳茂波今日(8日)在網誌表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，「十五五」規劃是國家未來五年的社會經濟發展最重要指導方針，海內外都高度重視，希望更全面了解國家未來發展方向，以及對其有何機遇。「十五五」規劃也為香港下一階段發展的提速增量指明了方向。他指，香港在多個範疇都具有獨特的優勢，有不少新領域、新內涵充滿新機遇。

他以生產力局為例，作為香港特區政府「內地企業出海專班」成員，它們透過「The Cradle出海服務中心」，聚焦為出海企業提供多方面的資助和配套服務，包括智能生產、技術研發及評估、國際標準及測試、專業服務，以及培訓及實地考察等，支持它們更高效開拓國際市場。The Cradle 自去年4月成立以來，超過350間企業表示有興趣使用服務，當中超過100宗項目進入具體跟進階段，連同其成立前生產力局已跟進的項目，累計已超過450宗。

過去3年逾百企業落戶 資投超過600億元

為了加快創科企業的群聚，政府正加大力度吸引科技企業落戶香港。以引進辦為例，過去3年來已經吸引超過100家企業落戶，預計投資超過600億元，帶來2.2萬個研發或管理職位，合共使用的樓面達185萬平方尺。

陳茂波表示，在推動產業發展的路上，更要用好香港國際金融中心的優勢，以金融賦能產業加速發展。香港全鏈條的籌融資功能和金融服務，可支持不同發展階段的創科企業的需要。去年本港IPO市場領先全球，上市的119家公司共籌資超過2,800億元，其中信息科技、生物科技、新能源和先進工業等企業的籌資額佔了約70%。而香港投資管理有限公司則引導耐心資本投小、投早、投長期、投硬科技，至今投資了超過170個項目，其每投資一元，拉動的市場資金超過6元。