大埔宏福苑五級火｜原址重建需8至9年 何永賢：難負擔長期租津

宏福苑五級大火發生已逾兩個月，政府至今未有敲定重置方案。房屋局長何永賢今日(8日)表示，已收集超過九成居民意見，正積極分析；又提到若原址重建，要在2035年才落成，政府是否一直提供租金津貼，強調要平衡各方資源。

何永賢出席電視節目《講清講楚》時表示，早前透過「一戶一社工」向災民收集賠償方案意向，其中以頌雅路西的安置方案時間最短，至於原址重建則需時10年，即2035年才能落成。她指，目前的租金津貼暫時是兩年，若要原址重建，則要再多8年，「咁係唔係呢8年都要做租金津貼呢？財政負擔計落去，會成為一個點樣嘅數字呢？」若然選擇頌雅路西，則可考慮延長租金津貼一至兩年。

何永賢表示，雖然社會大眾同情災民，但亦要考慮平衡點，儘量開放選擇，但又不能有衝突。她舉例，例如又要賠償，又要自己物業，「呢啲就不能過多」。

對於災民何時才能重返單位，何永賢指7座受災樓宇受損嚴重，擔憂安全問題，亦要尋找專家處理拆棚工作；在沒有升降機的情況下，年長居民如何上樓等，都需要考慮。