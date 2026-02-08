車Cam直擊｜電車路中上落客的士違例無停車　落車乘客幸察覺未釀意外 (有片)

電車穿梭港島東西，礙於道路設計和歷史因素，現時共有7個車站不設月台或安全島，電車需要在路中心上落客。近日再有同類電車站上演驚險一幕，日前一輛車隊的士駛至筲箕灣一個無月台電車站時，未有按法例於黃線前停車等候前方電車上落客，而是繼續行車，幸當時電車乘客落車前有先留意交通情況，避免意外發生。 ▼的士無停車險象環生一幕逐格睇▼

目擊者：又有牌地下又有線 事發於周三下午日間，有駕駛者的車Cam拍攝到整個過程，當時一輛車隊的士沿筲箕灣道東行，駛至近南康街的路邊電車站時，前方已有一輛電車停車開門上落客。未料，該輛的士沒有在電車站前的黃線停車及讓路予電車乘客，反而向左切線然後逕自向前駛。片段可見，當時有一名乘客在的士駛至前順利上車，而車上準備落車的乘客則有留意交通情況，因此未有在的士通過期間落車，避免一場意外。