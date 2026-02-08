車Cam直擊｜電車路中上落客的士違例無停車　落車乘客幸察覺未釀意外 (有片)

電車穿梭港島東西，礙於道路設計和歷史因素，現時共有7個車站不設月台或安全島，電車需要在路中心上落客。近日再有同類電車站上演驚險一幕，日前一輛車隊的士駛至筲箕灣一個無月台電車站時，未有按法例於黃線前停車等候前方電車上落客，而是繼續行車，幸當時電車乘客落車前有先留意交通情況，避免意外發生。
▼的士無停車險象環生一幕逐格睇▼
目擊者：又有牌地下又有線
事發於周三下午日間，有駕駛者的車Cam拍攝到整個過程，當時一輛車隊的士沿筲箕灣道東行，駛至近南康街的路邊電車站時，前方已有一輛電車停車開門上落客。未料，該輛的士沒有在電車站前的黃線停車及讓路予電車乘客，反而向左切線然後逕自向前駛。片段可見，當時有一名乘客在的士駛至前順利上車，而車上準備落車的乘客則有留意交通情況，因此未有在的士通過期間落車，避免一場意外。
目擊過程的駕駛者事後把車Cam片段上載至社交平台，表示「好彩個客落車時有睇，其實架電車起馬路開門，有常識都會停一停先，更何況又有牌地下又有線」。有網民回應稱，這個無月台電車站屢次發生同類事件，「除了巴士，乜車都會衝過去，我係呢個位落車一定會睇定冇車先落」、「日日都見到，電車響安(咹)每日起碼以十計」，亦有人分享在其他同類車站的經歷，「堅尼地城試過有一次架私家車係電車停低時照高速衝過，真係差啲就撞到我。」
運輸署斥資近50萬元髹上道路標記
現時全港共有7個沒有月台或安全島的電車站，分別位於堅尼地城「皇后大道西」、「堅彌地城海旁」、跑馬地「黃泥涌道」、「香港墳場」，以及筲箕灣「南康街」、「柴灣道」、「筲箕灣總站」。根據法例，在乘客上落電車時，車輛駛近沒有安全島的電車站時，須在「電車站」道路標記的黃色「停車」線前停車，讓電車上落乘客。《am730》早前報道，運輸署已斥資近50萬元，在該7個電車站黃色停車線與電車站之間的行車路面，髹上紅色和「留意乘客」的道路標記，使駕駛者能夠更加留意電車的乘客於該位置上落，提升道路安全。片中可見，事發電車站都已髹上有關道路標記。