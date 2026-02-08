社署增保護家庭及兒童服務課人手 至去年9月底處理逾400個案

根據社署數字，每年新登記的保護兒童個案由2020年的940宗，持續上升至2024年的1,504宗，去年首三季則錄得1,022宗。《強制舉報虐待兒童條例》已於上月20日生效。條例規定，社工、教師、醫生、臨床心理學家等25類指明專業人員，若在工作過程中有合理理由懷疑兒童遭受嚴重傷害，或面對遭受嚴重傷害的實際風險，必須盡快舉報。

社署家庭及兒童福利科總社會工作主任(家庭暴力)袁玉珊表示，配合條例生效，政府已在多方面加強支援，包括增加該署保護家庭及兒童服務課的人手，以助接收和處理舉報個案。

單親爸爸獨力照顧兩患專注力不足子女 壓力爆煲體罰女兒 呂先生三年前與太太離婚，其後獨力照顧兩名患有專注力不足的子女，而兒子同時有讀寫障礙。面對子女在學習與生活上的特殊需要，呂先生毅然辭去工作，全天候留在家中照顧二人，但卻面對極大的精神與經濟壓力。長期面對壓力且受無力感侵襲，一次心急如焚，呂先生情緒失控。那天，呂先生早上7時開始多番催促女兒準備前赴學校活動，惟女兒不斷拖延，一怒之下，呂先生用衣架打了女兒數下。

社署保護家庭及兒童服務課其後迅速介入跟進，先安排呂先生的女兒入住緊急寄養家庭，並為呂先生提供輔導、家居訓練等支援服務。其後情況改善，一家重建關係。社署表示，服務隊可深入家庭，即時示範合適的管教方式，觀察家庭成員的互動，從而提供更貼身支援。