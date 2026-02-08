好人好事｜iPhone巴士遺失最後定位熟食中心　失主遇兩熱心檔販終尋回

失而復得全靠好心人。一名乘客日前搭巴士期間遺失一部新購買不久的iPhone手提電話，隨後依靠電話的定位功能追蹤至灣仔一個熟食中心，貿貿然到場後在檔口店員協助下。最終事主成功尋回手提電話，事件令其大嘆「香港仍有好多好人」。

電話整晚留在涉事巴士

手提電話失而復得的事主在社交平台發帖指，自己上周五晚在九龍灣搭巴士期間遺失一部購入僅數日的iPhone 16e，向巴士公司報失後獲回覆指未有相關失物。其後事主透過電話內置定位功能，發現手提電話整晚都留在涉事車輛，而該車輛更已轉行另一條巴士路線，最終定位顯示電話停留在灣仔駱克道街市熟食中心。