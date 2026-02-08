好人好事｜iPhone巴士遺失最後定位熟食中心　失主遇兩熱心檔販終尋回

失而復得全靠好心人。一名乘客日前搭巴士期間遺失一部新購買不久的iPhone手提電話，隨後依靠電話的定位功能追蹤至灣仔一個熟食中心，貿貿然到場後在檔口店員協助下。最終事主成功尋回手提電話，事件令其大嘆「香港仍有好多好人」。
電話整晚留在涉事巴士
手提電話失而復得的事主在社交平台發帖指，自己上周五晚在九龍灣搭巴士期間遺失一部購入僅數日的iPhone 16e，向巴士公司報失後獲回覆指未有相關失物。其後事主透過電話內置定位功能，發現手提電話整晚都留在涉事車輛，而該車輛更已轉行另一條巴士路線，最終定位顯示電話停留在灣仔駱克道街市熟食中心。
保管檔販：無法聯絡失主
事主抵達駱克道街市熟食中心後，因不敢貿然向店家查問而在場內徘徊，其中一檔的店員見事主「行黎(嚟)行去企喺到又唔食嘢」，遂上前了解，得悉來意後讓其坐在熟食中心等候，並陪同到場內不同檔口逐一查詢。最終，他們在另一檔口找到拾獲電話的店員，對方一聽到有人尋找遺失電話隨即問「係咪巴士跌咗iPhone」，並解釋由於電話沒有插入SIM卡，無法聯絡失主，因此一直保管，若至周日仍無人認領便會交到警署。
失而復得的事主形容，該部iPhone完好無缺、保存良好，原擬以500元酬謝拾獲者，但遭對方婉拒，最後事主改為購買一杯外賣奶茶表達謝意。事主點名感謝駱克道街市熟食中心「平民美食坊」叔叔主動伸出援手，以及「興利咖啡奶茶」叔叔妥善保管電話，感慨「香港，真係仲有好多好人」。
事主之後亦回顧整個過程，「架巴士經歷咗收車、洗車、回廠、再出車行另一條線，咁多個程序竟然無一個員工發現車廂有失物」，提醒其他人日後若不幸遺失手機，應盡快利用定位功能實時監察，以便親身尋回。事主續說，自己搭巴士如果見到有人遺留物品，都會拾起交予車長，「希望大家唔見嘢都搵得返，路不拾遺唔好據為己有。」