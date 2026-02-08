結業潮｜屯門華都夾公仔舖結束創立7年總店　憶見證街坊拍拖到成家

本地夾公仔機店舖暨家庭娛樂中心NGS FUN Station在2019年創立，並在屯門華都商場開設首間店舖，其後先後在荃灣、山頂和鑽石山開設分店。NGS老闆宣布，屯門總店將於下月22日租約期滿後結業，形容作為屯門人「從未想過有一天會在這裡經營自己的生意」，感謝街坊和顧客7年來的支持。

NGS老闆在剛過去的周六於社交平台發帖指，他原本是從事租務及工程，2019年與一班志同道合、同樣熱愛日本文化和經常光顧日本遊戲機中心「T字頭」的朋友，決定把該種娛樂方式引進香港，於是「膽粗粗」選址屯門華都開設首間NGS店。他指出，7年間商場都未有加租，店舖亦不斷引入新機款，希望提供更物超所值的遊戲體驗。

然而，NGS老闆表示近一年營運環境急速轉差，成本急升，包括進貨、倉儲、薪金、牌照、電費及維修保養等，「在不加價下已出現經營瓶頸」，最終只能作出結束自小居住社區分店的艱難決定，形容「縱有不捨，結束亦屬無奈」。

街坊家庭光顧成堅持動力

開業7年，NGS老闆稱華都店多年來吸引不少街坊家庭光顧，見證不少顧客由拍拖至結婚、由兩人變一家三口，甚至由玩打地鼠到玩木馬、由木馬到門外的「60M巴士」、由「60M」玩到Mario，再到籃球機與哥斯拉等。他形容這些畫面都是團隊堅持的動力，「在看到各位在屯門Facebook的留言及不捨，使我們非常感動」。華都店結業後，其設備將調往荃灣海之戀、山頂廣場和鑽石山啟鑽商場分店，「希望將來能在其他分店繼續服務大家。」