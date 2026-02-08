熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-08 23:32
更新：2026-Feb-08 23:32

水務署指錦綉花園水管屬私人 維修保養不屬署方範圍 促停發不實資訊

619304942 1424882795673743 793287204073679547 n

水務署就錦綉花園失水早前委託的獨立專家小組進行實地勘察。(水務署FB)

「錦綉花園小業主權益聯會」就屋苑流失食水問題，指水務署應主導整個水管更換工程，以「補救往屆政府遺留的問題」。水務署晚上發稿，指聯會發出的內容有失實之處。水務署指，聯會誤解錦綉花園地契特別條款第42條。條款只適用於「由政府鋪設且位處已移交政府的道路下」的水管，但事實上，屋苑內大部分水管均由原土地承批人鋪設，並不受該條款涵蓋。水務署當年僅在出入口一帶鋪設小部分供水管，而相關道路至今仍屬私人土地，未有移交政府。因此，現時屋苑內供水管的保管與維修責任，按條例及地契應由用戶或註冊代理人承擔。署方已多次解釋相關法律基礎，惟聯會仍持續作出錯誤詮釋，水務署促請其停止發布不實資訊。

水務署指控實屬本末倒置

水務署亦強調，署方在是次失水事件中一直依法履行《水務設施條例》賦予的規管及執法責任。署方發現屋苑內部供水系統出現滲漏後，已按條例第七條要求註冊代理人跟進處理。然而，聯會多次將水務署錯誤描繪為需承擔屋苑內部供水系統保養與維修的責任方，並要求水務署詳細檢查及更換水管。署方重申，這些屬用戶或其註冊代理人的職責，相關指控實屬本末倒置。

水務署已委聘獨立專家小組協助責任方部署復修工程

為協助盡快處理失水問題及釋除居民疑慮，水務署已委聘獨立專家小組，以前沿科技就屋苑失水原因提供第三方意見，協助責任方有效部署復修工程。專家小組已展開工作，預期四月有初步結果。署方將按建議制定後續工作，並向業主及管理公司提供適切技術支援。

