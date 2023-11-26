101名香港選手接受培訓 爭取明年赴法出戰世界技能大賽

「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」昨天（11月25日）舉行頒奬禮，今屆賽事設六大範疇，合共三十多個技能比賽項目，從每個比賽項目中，按比賽成績選出表現優秀的參賽者成為優勝選手，今屆共101名優勝選手正接受培訓，爭取成為所屬項目的香港代表，參加明年在法國里昂舉行的「第47屆世界技能大賽」。

新設「酒店款待」等項目

今屆香港代表選拔賽設「建造工程科技」、「創意藝術及時裝」、「資訊及傳訊科技」、「製造及工程科技」、「個人及社會服務」和「運輸及物流」六大競技範疇，合共三十多個技能比賽項目，更增設「烘焙」、「酒店款待」等新比賽項目。青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁博士在頒奬禮致辭時表示，報名參加今屆比賽的包括大專生、中學生和學徒等，今屆參賽的中學生亦比以往增加，令人鼓舞。他又說，不少「世界技能大賽香港代表選拔賽」得獎者最近在其他地區及國際比賽中紛紛報捷，期盼各優勝選手繼續努力，有機會在明年「世界技能大賽」爭取佳績。

「酒店款待」是今屆香港代表選拔賽的其中一個新比賽項目，「酒店款待」項目專家、酒店及旅遊學院(HTI)酒店營運及培訓副經理林蕙賢表示，比賽模擬酒店前堂的日常工作，要求參賽者為旅客提供專業服務，包括辦理入住手續、介紹景點和安排行程，以及解答查詢等，考驗其服務態度、溝通和即場解難技巧。