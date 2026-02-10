【繞場一週】馬會義工支持全運會　偕香港賽區義工獲嘉許

上周六Jessie過得十分充實，在香港單車館參加了「十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許典禮」，以表彰超過15,000名香港賽區義工的無私奉獻，令這項國家體育盛事得以圓滿舉行，當中包括近100位香港賽馬會義工，貫徹「全運義工 全城起動」的精神。

典禮由香港特區政府文化體育及旅遊局主辦，主禮嘉賓包括政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。當日近3000名義工出席活動，受嘉許的義工獲在場人士熱烈掌聲祝賀。馬會主席廖長江致辭時特別提到，香港賽區賽事得以順利舉行，實有賴義工團隊的全情投入；香港賽區義工在賽事期間，提供專業、細心和熱誠的服務，展示香港好客之道。