【繞場一週】馬會義工支持全運會　偕香港賽區義工獲嘉許

上周六Jessie過得十分充實，在香港單車館參加了「十五運會和殘特奧會香港賽區義工嘉許典禮」，以表彰超過15,000名香港賽區義工的無私奉獻，令這項國家體育盛事得以圓滿舉行，當中包括近100位香港賽馬會義工，貫徹「全運義工 全城起動」的精神。
典禮由香港特區政府文化體育及旅遊局主辦，主禮嘉賓包括政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等。當日近3000名義工出席活動，受嘉許的義工獲在場人士熱烈掌聲祝賀。馬會主席廖長江致辭時特別提到，香港賽區賽事得以順利舉行，實有賴義工團隊的全情投入；香港賽區義工在賽事期間，提供專業、細心和熱誠的服務，展示香港好客之道。
在全運會期間，一眾義工提供運動員的抵港及離港接待、觀眾和嘉賓接待、人流管制、交通物流、餐飲管理及頒獎儀式等不同範疇的貼心支援。馬會義工隊更在其場外的互動攤位舉辦活動，為市民畫上彩繪及扭氣球，並在「比賽村」舞台上演出，帶動現場氣氛。
其中馬會義工蔣德明被分配到「第十五屆全國運動會香港賽馬會盃七人制橄欖球比賽」，負責記錄哪個球員得分。曾任2009 年東亞運動會義工的他，當年負責接待北韓的體育界人士和運動員，今次十五運會的義工招募更為嚴格，每位義工必須通過考核。他感恩今次義工服務為他帶來滿足感，並透過支持大型體育賽事建設更美好社會。
今次全運會得以圓滿成功，香港賽區唯一合作伙伴馬會的全力支持亦十分重要。Jessie知道馬會撥款逾五億港元支持香港及廣東賽區賽事；當中包括支持香港賽區的義工服務計劃、全港社區及學校推廣活動，以及為弱勢社群和青少年安排觀賽體驗等。作為世界級體育及娛樂機構，期待馬會將來在國家體育盛事更多貢獻！