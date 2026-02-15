赤馬新春 福運全城 誠邀四方客 旅發局國泰新春國際匯演之夜 由尖沙咀到啟德 賀歲氣氛傳遍區

來香港度歲，農曆新年的節慶氣氛最濃厚！今年香港旅遊發展局以「福運全城」為主題，邀請世界各地旅客來港賀歲，親身體驗香港多姿多彩的新春活動，大街小巷都福願處處。新正頭想行大運？一於參加由旅發局舉辦的傳統盛事、大年初一晚「國泰新春國際匯演之夜」！今年匯演以「開年 開運 開心」為主題，屆時近60個中外表演團隊以及花車，浩浩蕩蕩遊走尖沙咀鬧市，各位搶佔靚位，迎春接福。為將賀歲氣氛延續至社區，巡遊後年初二起，多架花車及表演隊伍更首次移師至啟德體育園展覽和即場獻技，讓大家近距離欣賞。

本地中外表演派對 必看「中國小小非遺傳承人」 花車設計令人目不暇給，當晚多隊本地、中國內地及國際表演團隊同樣精彩，當中13隊更屬首次來港演出，陣容鼎盛。亮點表演必數曾亮相央視春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌小女孩莊恩琪，帶來國家級非物質遺產「中華戰舞」。屆時莊小朋友隨著鼓槌翻飛、功架十足。另外法國夢幻之馬(FierS à Cheval)呈獻巨型夜光馬表演，聯同香港王仁曼芭蕾舞學校合作獻技；意大利奇幻恐龍(Cromosauro)則帶來高逾5米、身長達7米的巨型恐龍，並夥拍中國香港中國國術龍獅總會的夜光龍合作，呈現「雙龍共舞」。本地表演團隊一樣要支持，如舞團Rookids隊中一位年僅11歲的成員，就勇奪過2025世界街舞大賽U18冠軍，舞技超卓呢！ 各位要提早搶佔有利位置，事關巡遊隊伍將於年初一晚8時從香港文化中心廣場出發，途經廣東道、海防道及彌敦道，最終抵達香港喜來登酒店。匯演開始前，約下午6時將有15個本地表演團體沿巡遊路線作暖場，涵蓋舞獅、舞龍、花式跳繩、街舞、魔術等，率先炒熱現場氣氛。建議最佳免費打卡位，必數海港城與新太陽廣場一帶的廣東道，以及毗鄰重慶大廈的彌敦道一段，兩者均為指定表演區，大家可細心欣賞表演隊伍的精嶄演出。

日期：2026年2月17日(星期二)大年初一

時間：20:00 – 21:45 (18:00預熱派對開始)

巡遊路線：香港文化中心廣場 > 廣東道 > 海防道 > 彌敦道 > 香港喜來登酒店

延續精彩 花車展示及表演初二起首度移師啟德體育園 萬一錯過花車精彩表演，亦毋須擔心！今屆8輛特色花車將首度於啟德體育園展出(2月18至26日)，年初二及年初三(2月18及19日)更會增設兩個舞台，邀請多支參與匯演的中國內地及國際表演隊伍即場獻技。而由年初二(2月18日)至正月十六(3月4日)，其餘4輛花車則會於海洋公園、大埔林村、沙田馬場、銅鑼灣維多利亞公園展出，表演團隊亦會親臨多區商場及景點獻技，延續匯演精彩。

日期：2026年2月18至26日

時間：09:00 – 22:00 (17:30亮燈)

地點：九龍啟德體育園

新春節慶專頁及邀請網紅包括「雞排哥」宣傳 旅發局亦已推出一站式新春節慶專頁匯聚全城賀歲活動，包括景點及交通安排等資訊，方便旅客提早計劃新春行程，體驗香港的過年節慶文化。 旅發局於內地及多個海外市場推出新春宣傳攻勢。在內地市場方面，旅發局與抖音特別邀請擁有逾百萬粉絲的抖音人氣網紅「雞排哥」來港拍攝宣傳短片，透過其貼地幽默的風格向粉絲推介香港地道美食，同步帶來抖音香港團購專屬優惠與香港消費券福利，並重點推薦「國泰新春國際匯演之夜」、林村許願樹及新春賽馬日三大賀年盛事或體驗，以豐富內容與實惠福利吸引更多內地旅客訪港。旅發局亦夥拍美團推出香港美食季．賀新春企劃，並在平台推出酒店住宿加本地美食套餐優惠，吸引內地遊客。海外市場方面，與英國、法國等國家的美食 KOL 及電視台合作，創作以香港新春主題內容，吸引海外受眾。

(資料由客戶提供)