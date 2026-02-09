屯門井頭中村男子疑遭不鏽鋼煲打頭致死　51歲妻涉謀殺被捕 (更新)

屯門發生命案。昨日(9日)傍晚6時41分，警方接獲井頭中村村民報案，指一名63歲姓陳男子倒卧在約300平方呎的一間村屋內，陷入昏迷救援人員接報到場，發現男子頭部有傷痕，當場不治。當時死者的妻女在場，陳妻向在場人員報稱身體不適，頭暈嘔吐，遂由警員陪同屯門醫院治理。

警員今日(10日)繼續在村屋調查，初步調查顯示死者曾被人以鈍物襲擊，頭部有明顯傷痕。探員在單位作出搜證，並檢獲一個直徑19厘米的不鏽鋼煮食煲，相信為案中兇器，將交由政府化驗所作進一步化驗。其後，警方以涉嫌謀殺，拘捕死者的51歲妻子，她現時在醫院留醫，稍後將被暫控一項謀殺罪。