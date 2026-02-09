屯門井頭中村男子疑遭不鏽鋼煲打頭致死　51歲妻涉謀殺被捕 (更新)

屯門發生命案。昨日(9日)傍晚6時41分，警方接獲井頭中村村民報案，指一名63歲姓陳男子倒卧在約300平方呎的一間村屋內，陷入昏迷救援人員接報到場，發現男子頭部有傷痕，當場不治。當時死者的妻女在場，陳妻向在場人員報稱身體不適，頭暈嘔吐，遂由警員陪同屯門醫院治理。
警員今日(10日)繼續在村屋調查，初步調查顯示死者曾被人以鈍物襲擊，頭部有明顯傷痕。探員在單位作出搜證，並檢獲一個直徑19厘米的不鏽鋼煮食煲，相信為案中兇器，將交由政府化驗所作進一步化驗。其後，警方以涉嫌謀殺，拘捕死者的51歲妻子，她現時在醫院留醫，稍後將被暫控一項謀殺罪。
經濟拮据 夫妻長期有拗撬
警方表示，死者為清潔工人，與妻女同住井頭中村平房逾20年，相信兇案發生於昨日(9日)清晨。據死者24歲的女兒透露，曾在凌晨2時見過父親在家中用電話，之後她回房睡覺，清晨時分聽到撞擊聲音但不以為意，並在早上7時出門上學。傍晚放學發現父親昏迷倒卧床上，頭部有明顯傷痕且滿佈血迹。法醫經仔細調查，相信死者已死去一段時間，與死者女兒的口供吻合。警方又提到，死者患有心臟病，妻子則有腎病，但沒有任何精神病紀錄。夫妻雙方的關係長期緊張，經濟拮据，兩人長期有拗撬，經常為生活瑣碎事、陋習及經濟問題發生爭執。
死者妻患腎石拒做手術
報案人英姐講述事件經過，當時她在家中整理盆栽，突然聽到陳家女兒疑似與母親吵架，於是走到鄰屋查看。其間見陳妻一臉呆滯，連忙扶她到藤椅坐下，並得知對方原訂昨日做腎石手術，但未有前往醫院，詢問其原因時陳妻竟回答「橫掂都係死，唔去。」英姐見陳妻隨即着其女兒帶母親換下睡褲及收拾衣物，並幫忙召喚車輛前往醫院。詎料女兒推開父親的房門拿取衣物時，突然大聲驚叫。英姐跑進房間時赫見死者血流披面呈瘀黑色地倒臥在床上，而地上亦有水和血迹。