天文台稱最先進數值或AI預報 仍不能百分百準確預測天氣

天文台回顧季末降溫過程，重申現時各種最先進的數值或人工智能預報模式的預測，仍不能百分百準確預測天氣。據統計，天文台溫度預報的平均誤差約為一至兩度。
平均誤差約1至2度
天文台表示，一股東北季候風在上月31日早上抵達廣東沿岸，2月1日初時有一兩陣雨，蒸發冷卻效應明顯，本港大部分地區氣溫降至12度左右。根據2月1日的電腦模式預測，2月2日廣東沿岸的雲帶會在大陸性氣團影響下逐漸轉薄，更有機會轉晴，輻射冷卻令氣溫較顯著下降。但實況衛星圖像可見，一道雲帶當日仍覆蓋沿岸地區，輻射冷卻沒預期顯著，市區最低氣溫在14、15度左右，新界再低一兩度。
而一道冷鋒於過去的星期六早上橫過沿岸地區。當時華南北部及中國東南沿岸都有緊密的氣壓梯度，預料廣東沿岸會先受東風影響，然後轉受北風影響，而北風抵達時亦會伴隨降雨。當晚午夜後本港有一兩陣微雨，氣溫顯著下降，但降雨時間較預期短，隨後跌溫幅度較慢，當日早上本港天氣相當清涼，大部分地區氣溫降至約13、14度左右。
考慮不同資料及各地電腦預報調整
天文台表示，冬末初春的寒潮預測有一定不確定性。冬季季初的寒潮一般較為深厚，通常可順利越過地形屏障並抵達華南沿岸。相比之下，冬末初春的冷空氣較為淺薄，可能會被地形屏障阻擋，令抵達時間及降溫幅度與預期出現差異。以歐洲電腦模式為例，未來一兩日溫度預報的誤差大約為兩度。天文台在發出天氣預測時，會綜合考慮不同觀測資料及世界各地電腦預報模式的結果，再作分析與調整。
原文刊登於 香港電台