天文台稱最先進數值或AI預報 仍不能百分百準確預測天氣

天文台回顧季末降溫過程，重申現時各種最先進的數值或人工智能預報模式的預測，仍不能百分百準確預測天氣。據統計，天文台溫度預報的平均誤差約為一至兩度。

平均誤差約1至2度

天文台表示，一股東北季候風在上月31日早上抵達廣東沿岸，2月1日初時有一兩陣雨，蒸發冷卻效應明顯，本港大部分地區氣溫降至12度左右。根據2月1日的電腦模式預測，2月2日廣東沿岸的雲帶會在大陸性氣團影響下逐漸轉薄，更有機會轉晴，輻射冷卻令氣溫較顯著下降。但實況衛星圖像可見，一道雲帶當日仍覆蓋沿岸地區，輻射冷卻沒預期顯著，市區最低氣溫在14、15度左右，新界再低一兩度。