港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵

今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。 馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。

他續指，西安為文化旅遊點，旅行團提供一站式食、住和門票，而遊覽兵馬俑等古蹟時有當地導遊詳細講解，非常適合有探求歷史需要的人。亦有不少人以西安為入口加拼別的城市，如到河南或是更遠的絲綢之路，作一程多站的旅程計劃。他認為，正因如此，跟團的增長遠比自由行多。

馬世文

重慶洪崖洞神似《千與千尋》 引港人打卡 內地不少「打卡」城市亦深受港人歡迎。馬世文稱，重慶以「山城」聞名，其中洪崖洞吊腳樓夜景與動畫《千與千尋》場景相似，加上依山而建的建築及李子壩站等獨特城市風貌，吸引大量旅客。更長線地區如西藏、新疆及冬季東北等地，亦日漸受港人青睞。

亞洲區方面，日本仍是不少港人首選旅遊目的地。馬世文指，儘管近日中日關係緊張，但日圓維持低水平，使港人認為前往日本仍然「抵玩」。至於泰國或緬甸因涉及KK園詐騙，或令旅客感壓力，部分人改往越南峴港旅遊。他預計，今年報團到內地人數持續增加，升幅最少四成；航程逾6小時的長線地區亦有望增三成以上。而今年復活節連清明節有5天假期，港人請3日可連放10日，料將帶動另一輪旅遊小陽春。 郵輪旅遊需求上升 近年郵輪旅遊亦深受港人歡迎。馬世文稱，以該公司為例，去年郵輪旅遊人數按年升近五成。香港郵輪旅遊報名人數升約兩成，非香港出發的國際郵輪更急升八成，當中以地中海航次的郵輪最受歡迎；指郵輪產品近年趨向年輕化，包括今年3月在新加坡首航的迪士尼郵輪探險號，預料將成親子旅遊新焦點，公司今年郵輪報名人數目標按年再升三成。