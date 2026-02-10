國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書 稱維護國安「只有進行時沒有完成時」

國務院發佈《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書。白皮書強調，以中共總書記習近平為核心的黨中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動盪變化，中央政府堅持總體國家安全觀，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段，展現出光明前景。

保護750萬居民基本人民尊嚴 白皮書指出，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐，是保護750萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐。當今世界百年變局加速演進，中國發展環境面臨深刻複雜變化，維護國家安全只有進行時，沒有完成時。中央政府堅定支持香港特別行政區全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定扛起維護國家安全的憲制責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

白皮書強調，有了高水平安全的香港，定能戰勝前進道路上的風險挑戰，在動盪不安的世界中穩如磐石；有了高水平安全的香港，定能主動識變應變求變，廣泛凝聚社會共識，在改革中開創香港發展新局面，實現長治久安和長期繁榮穩定；有了高水平安全的香港，定能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業中創造新輝煌、作出新貢獻。 國務院港澳辦發言人：白皮書正本清源堅定信心

國務院港澳辦發言人指出，白皮書闡明制定實施香港國安法在「一國兩制」實踐過程中的重要里程碑意義。香港國安法創造性地建立中央和特區層面維護國家安全的執行機制，充分體現了堅守「一國」之本、尊重「兩制」差異的立法精神。有了香港國安法，反中亂港勢力和外部敵對勢力的囂張氣焰受到沉重打擊，香港選舉制度和區議會等地區治理制度得以系統性重塑，「愛國者治港」原則得到全面落實。香港國安法「一法安香江」，成為香港由亂到治的「分水嶺」，開啟了「一國兩制」實踐的新征程。



發言人強調，香港維護國家安全，是為了捍衛「一國兩制」，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定是為了國家好、香港好、香港居民好。一個既安全又自由、既安全又發展、既安全又開放、既安全又生機勃勃的香港，符合「一國兩制」方針，符合國家根本利益，符合香港居民福祉，符合外來投資者利益。

中聯辦：香港維護國家安全工作將向縱深推進 中聯辦表示，在「一國兩制」實踐進入新階段、香港由治及興邁出新步伐的關鍵節點，白皮書系統回顧香港維護國家安全的不平凡歷程，重申中央堅定維護國家安全、捍衛「一國兩制」的原則立場，總結「一國兩制」下香港維護國家安全的經驗啓示，深入揭批反中亂港勢力攻擊抹黑香港的國安立法、執法、司法。發言人說，白皮書有助更全面理解維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，更深刻認識香港維護國家安全面臨的形勢任務和實踐要求，準確把握貫徹總體國家安全觀、護航高質量發展的方向。



發言人強調，維護國家安全是香港的憲制責任，高興看到香港特區持續完善本地維護國家安全的法律制度，有力開展維護國家安全執法和司法，扎實推進國家安全宣傳教育，形成全社會維護國家安全的強大合力、政權安全得到有效維護，管治權掌握在愛國者手中，行政主導體制運行順暢，社會治理水平不斷提升，香港居民的自由、人權、民主得到堅實保障，香港經濟發展持續向好，民生不斷改善，認為事實勝於雄辯，對香港維護國家安全的種種攻擊抹黑都不攻自破，「東方之珠」風采更勝往昔。



發言人指出，維護國家安全沒有完成時，只有進行時，白皮書發表是新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，持續以高水平安全護航高質量發展，也堅信在中央全力支持下，香港維護國家安全的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠，促進香港健步邁向由治及興，實現良政善治，更好融入和服務國家發展大局。

原文刊登於 香港電台