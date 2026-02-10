大埔粉麵店疑現「鼠軍」 店方報案稱影片AI合成 警指不涉刑事

上周五（6日）社交平台瘋傳大埔一間粉麵店廚房驚現「鼠大軍」的影片，至少6隻老鼠在裝有食材的的膠桶上「開餐」。

上周五（6日）社交平台瘋傳大埔一間粉麵店廚房驚現「鼠大軍」的影片，至少6隻老鼠在裝有食材的膠桶上「開餐」。店方翌日於facebook發聲明，質疑片段屬偽造AI生成或剪輯，懷疑是同行中傷，已經報警。警方周一（9日）回覆《am730》查詢時表示，本月6日接獲一名女子報案，指有人於網上社交平台發佈有關其食肆的懷疑偽造片段，相關片段其後被大量轉發；其食肆亦被人於網上以言論抹黑，遂要求向警方備案。警方經初步調查後，相信事件不涉及刑事成份，列作「雜項事件」。

流傳影片指，大埔廣福里一間有名氣的老字號粉麵店廚房驚現多6隻老鼠在裝有食材的膠桶「開餐」，其後又有人拍到多個鳳爪排骨盅飯被放在後巷一架手推車上，旁邊為一桶廚餘，衞生欠佳。店家其後在facebook發聲明，承認將鳳爪排骨飯放置於手推車上實屬疏忽，並向顧客致歉，但質疑相關老鼠影片屬AI生成或剪輯，屬惡意誹謗，就事件報警求助。

片主強調千真萬確 歡迎店方對質

拍片的片主早前接受傳媒訪問指，影片於去年2月凌晨拍攝，當時見到有大批老鼠出現，於是將情況拍低，提醒常光顧的友人該粉麵店衛生欠佳，至最近因在網上看到有人討論同一家店的衛生，便在留言區貼出影片，沒想到引起巨大迴響。他強調影片「千真萬確」，手上持有原始檔案，歡迎店方對質或找專家檢查是否AI偽造。