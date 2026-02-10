政府研需求導向公交模式　運輸署：非個人化網約服務

運輸及物流局公布《運輸策略藍圖》，當中提到本年中先在小巴試行按需求營運的公共交通模式，並積極與專營巴士營運商探討於特定路線測試。運輸署助理署長（巴士及鐵路）黃志光今早(10日)在商台節目解釋，新模式並非個人化網約服務，測試主要選擇特定場景，如深宵時間和需求不穩定的偏遠地區，專營巴士和小巴都適合運行相關模式。

黃志光以機場通宵巴士為例，如有乘客想到北角或鰂魚涌，本來路線係去中上環，突然有班乘客想去特定地點，編配一班特別車，可以直接甚至走一條快的路線強，但強調有關模式受制於特定路線，與網約車不同。他又提到，智慧交通基金有項目資助研發機構與小巴營辦商合作，測試使用應用程式，讓乘客輸入乘車時間和上落地點等資訊，營辦商可因應客量派車到不同站點，或額外編配特別班次接載相關乘客。