本地
出版：2026-Feb-12 07:30
更新：2026-Feb-12 07:30

【繞場一週】青年節．青年說 凝聚青年交流

20260207 0A520426k

民政及青年事務局局長麥美娟（後排右五）、香港賽馬會副主席黃嘉純（後排左五）及一眾青年代表於「青年節．青年說」合照。

20260207 0A529569k

馬會支持的計劃青年攜手合作，為現場觀察帶來精彩舞蹈及花式跳繩表演，瞬間點燃全場氣氛。

為鼓勵青年在創新的路上追夢及回饋社會，香港賽馬會一直大力支持青年發展，並連續三年支持香港政府的「青年節@HK」，讓年輕一代發揮所長。 

青年節其中一個亮點項目「青年節．青年說」，於上周六於民青局賽馬會青立方成功舉行。活動吸引近200位充滿創意和理想的青年參與，並獲民政及青年事務局局長麥美娟及馬會副主席黃嘉純親臨支持，與關心青年的社區人士一同交流、分享和探討青年議題。 

最讓Jessie印象深刻的是賽馬會鼓掌．創你程計劃與賽馬會齊跳高飛跳繩計劃的青年攜手合作，為現場觀察帶來精彩舞蹈及花式跳繩表演，瞬間點燃全場氣氛。此外，來自四個由馬會慈善信託基金支持的項目，包括賽馬會眾心行善、賽馬會平行心間，賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃及賽馬會路由青年系列的受惠青年，與現場人士細訴他們參與計劃的心路歷程及正向新思維。

馬會副主席黃嘉純表示，回想2024年底與局長及一眾青年，討論如何優化民青局賽馬會青立方，眨眼間工程已經完成。他指出翻新後的場地，充份展現青年如果運用創意，以表達對社區的關懷。他們不但關心視障人士的需要，更落區陪長者一起使用新科技，身體力行將此聚腳熱點變成一個互動互助空間。

Jessie知道一如其他慈善捐助項目，馬會對「青年節@HK」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

