【繞場一週】青年節．青年說 凝聚青年交流

民政及青年事務局局長麥美娟（後排右五）、香港賽馬會副主席黃嘉純（後排左五）及一眾青年代表於「青年節．青年說」合照。

為鼓勵青年在創新的路上追夢及回饋社會，香港賽馬會一直大力支持青年發展，並連續三年支持香港政府的「青年節@HK」，讓年輕一代發揮所長。

青年節其中一個亮點項目「青年節．青年說」，於上周六於民青局賽馬會青立方成功舉行。活動吸引近200位充滿創意和理想的青年參與，並獲民政及青年事務局局長麥美娟及馬會副主席黃嘉純親臨支持，與關心青年的社區人士一同交流、分享和探討青年議題。

最讓Jessie印象深刻的是賽馬會鼓掌．創你程計劃與賽馬會齊跳高飛跳繩計劃的青年攜手合作，為現場觀察帶來精彩舞蹈及花式跳繩表演，瞬間點燃全場氣氛。此外，來自四個由馬會慈善信託基金支持的項目，包括賽馬會眾心行善、賽馬會平行心間，賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃及賽馬會路由青年系列的受惠青年，與現場人士細訴他們參與計劃的心路歷程及正向新思維。