尿液汽水｜六旬退休漢被判12個月感化令　官斥行為幼稚及罔顧後果

一名退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架後被捕，早前承認兩項罪名，今早(10日)在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聰判刑時斥，被告干犯非常嚴重的罪行，行為十分幼稚及罔顧後果，又對被告這年紀的人犯此案感奇怪，考慮到被告沒有案底等，接納報告建議判處12個月感化令。

被告羅劍毅(63歲)，被控兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。控罪指羅於2024年7月21日至去年8月6日期間，在香港九龍深水埗南昌薈惠康超級市場等地，兩度非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。