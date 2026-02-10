尿液汽水｜六旬退休漢被判12個月感化令　官斥行為幼稚及罔顧後果

一名退休漢涉把尿液加入樽裝汽水放上貨架後被捕，早前承認兩項罪名，今早(10日)在九龍城裁判法院接受判刑。裁判官莫子聰判刑時斥，被告干犯非常嚴重的罪行，行為十分幼稚及罔顧後果，又對被告這年紀的人犯此案感奇怪，考慮到被告沒有案底等，接納報告建議判處12個月感化令。
被告羅劍毅(63歲)，被控兩項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪。控罪指羅於2024年7月21日至去年8月6日期間，在香港九龍深水埗南昌薈惠康超級市場等地，兩度非法及惡意向他人施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即尿液，意圖使該他人受損害、精神受創或惱怒。
多間分店「Coca Cola plus」有異常
案情指，太古可樂廠的職員得知百佳及惠康的可口可樂受污染，打開後聞到尿味。去年7月，一名男童購買可口可樂飲用時發現有尿味，遂向衛生署舉報。其後多間惠康及百佳的分店發現貨架上的「Coca Cola plus」出現異常，例如瓶內液體呈黃色及容量較平常多等。翻查閉路電視片段後，揭發被告多次將涉案可樂放在貨架上後離開。他同年8月9日在住所被捕，在警誡下承認將受污染的汽水放在惠康及百佳的貨架上。化驗報告顯示，涉案汽水內含有尿液。
香港飲品商會：採取零容忍態度
香港飲品商會表示，一向把產品安全和品質放在首位。所有會員生產和分銷的包裝飲品均採用密封封口，確保產品完整、衛生和新鮮，減低被污染的風險，並讓消費者識別出是否曾被打開或受干擾。商會對任何危害飲品安全或品質的惡意行為採取零容忍態度。如有會員遇到相關事件將全力支援，致力保障消費者安全與維護本港飲品業的信譽。
案件編號：KCCC2086/2025