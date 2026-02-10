開創新一代鋰電池正極材料　推動全球電動車和能源儲存轉型

香港城市大學的科研團隊早前獲撥款資助，以解決鋰離子電池的「富鋰正極材料」長期以來受電壓衰減的影響，有助推出一系列新型電極材料，為鋰離子電池帶來更高能量密度、更長壽命和降低成本。 鋰離子電池：全球能源轉型的基礎 鋰離子電池技術被視為全球能源轉型的基石，在智能科技和可再生能源儲存系統至關重要。隨着全球市場對電能需求不斷增加，預計到2030年鋰電池市場的規模將達至1,500億美元，當中涉及電極材料部分的產業將佔超過600億美元。

在不同的電池正極材料中，「富鋰層狀氧化物」因其高容量、高運作電壓，以及因原材料資源豐富而帶來的成本優勢，被廣泛認為是鋰離子電池的「終極正極材料」，並能顯著地提升鋰離子電池的運作效能。不過，它在電壓衰減、電容量衰減方面所面臨的挑戰，長期以來都對其商業化進程帶來阻礙。 解決電壓衰減挑戰 研究團隊通過將額外的過渡金屬融入正極材料，從而增強其蜂窩結構的穩定性，抑制了氧氣釋放、陽離子遷移和結構降解等情況，有效地解決電壓衰減的核心問題。團隊的方案為富鋰層狀氧化物帶來更高性能，亦為其商業化進程提供更堅實的基礎。

此外，團隊運用先進的「表面工程技術」來處理因材料表面降解、過渡金屬離子溶解、結構崩塌、電解腐蝕等引致的電容量衰減。團隊在煆燒過程中，加入了包括碳塗層等保護劑，利用此保護層確保材料的長期穩定性，標誌着能源儲存技術的重大進步。

這項突破性科研技術曾於 2023 年的國際期刊《自然能源》上發表。在實驗室科研成果的基礎上，團隊將加速以下兩條生產線的商業化進程：一）傳統鋰離子電池用富鋰錳基正極材料，令電池能量密度可提高超過三成及降低成本、二）固態鋰電池用富鋰錳基正極材料。

預計可創造約 100 個就業機會 由城大物理學系劉奇教授領導的「開創下一代鋰離子電池的先進正極材料」，為第二批獲「產學研 1+計劃」資助的項目。團隊早前已成立「速方新能源科技有限公司」，並搭建了一條年產量為百噸級的生產線，致力於高性能富鋰錳基正極材料的開發與產業化發展。團隊期望在「產學研 1+計劃」的支持下，可於未來3年於東南亞或韓國等地，建立一條年產量為1,000噸的生產線，並預計可創造約100個與研究、製造和工程相關的創新就業機會。