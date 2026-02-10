昂坪360二十周年　下月起推88元「回到開幕價」　本地居民生日優惠今年延續

昂坪360公布2025年營運情況，去年全年共接待147萬人次賓客，平均每日有4,850人次到訪，較前一年的4,843人次有所增加。適逢20周年，昂坪360透露將以「見證你我大日子」為主題舉行一系列周年慶祝活動，包括計劃於暑假特定周末延長營運至晚上，以及下月起推出88元「回到開幕價」等。
至於人均消費整體增長約4.5%，其中纜車消費人均增加約1.5%，纜車以外消費人均則大幅上升20.6%；賓客來源方面，昂坪360指比重最多的為短途地區市場(39%)、其次為內地(25%)，本地(20%)，以及長途地區市場(16%)；其中增長最顯著的市場為台灣、美國及菲律賓，分別錄得38%、37%及20%的升幅。
董沛銓：纜車外收入表現亮麗
昂坪360董事總經理董沛銓表示，去年纜車外收入表現亮麗，源於公司推出一系列紀念品、與不同知名IP合作、整理昂坪市集商戶組合等、攝影服務產品日益豐富，包括水晶球等特色相片，貢獻顯著。
惡劣天氣影響營運日數
董沛銓又指，去年纜車營運受到受惡劣天氣影響，總營運日數僅304日，較2024年減少19日；因天氣因素暫停服務的時間達9,589分鐘，按年增加3,280分鐘，但昂坪纜車可靠度維持歷史最高水平，達99.98%。董沛銓強調，戶外景點難免受天氣左右，「好天斬埋落雨柴」，但團隊在風球等情況下壓力大增。他又形容，公司不計算損失，而是聚焦成績；在好天時加強宣傳、優惠及活動，吸引賓客。
每月1日本地居民享開幕價車飛
今年踏入20週年，董沛銓透露昂坪360將舉行一系列慶祝活動， 「頭炮」活動為今年3月至12月，每月選定一日，推出88元「回到開幕價」車飛優惠(來回標準車廂)。昂平360亦已獲機電署許可，讓纜車在暑假特定周末延長至晚上，部分纜車車廂和亦將營造霓虹燈效果和周年裝扮，昂坪市集亦將會有港式霓虹燈和邀請流行歌手現場表演。
另外，昂明360將會推出「我的大日子慶祝禮遇」， 即日起賓客無論是生日、結婚週年，還是畢業，只要到訪昂坪360即可獲得 特別紀念徽章，以及能在昂坪市集免費換領指定小食。於生日當日可以換領免費來回纜車標準車廂門票，三位同行者購買纜車門票享八折優惠。
董沛銓指，20周年旨在重新定位昂坪360作為百分百香港景點，透過分享香港非物質文化、集體回憶（如霓虹燈），為本地及海外賓客帶來獨特體驗，期望大家在好天時選擇到訪，共慶「大日子」。