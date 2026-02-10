昂坪360二十周年　下月起推88元「回到開幕價」　本地居民生日優惠今年延續

昂坪360公布2025年營運情況，去年全年共接待147萬人次賓客，平均每日有4,850人次到訪，較前一年的4,843人次有所增加。適逢20周年，昂坪360透露將以「見證你我大日子」為主題舉行一系列周年慶祝活動，包括計劃於暑假特定周末延長營運至晚上，以及下月起推出88元「回到開幕價」等。

至於人均消費整體增長約4.5%，其中纜車消費人均增加約1.5%，纜車以外消費人均則大幅上升20.6%；賓客來源方面，昂坪360指比重最多的為短途地區市場(39%)、其次為內地(25%)，本地(20%)，以及長途地區市場(16%)；其中增長最顯著的市場為台灣、美國及菲律賓，分別錄得38%、37%及20%的升幅。