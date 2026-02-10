農曆新年2026｜港鐵年廿九通宵服務　初一初二晚將加密班次

由本周五至年初七(23日)，東鐵綫及港島綫會在多個不同時段加強服務。屯馬綫會於年初一晚上加密班次，方便市民觀賞花車巡遊匯演。年初二晚維港將舉行煙花匯演，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫會加強服務，以及在散場時疏導乘客。迪士尼綫亦會於年初一至年初七，加密早上時段的列車班次，方便市民及旅客前往主題樂園。

機場快綫頭班車提前開出

機場快綫是來往機場最快捷的交通工具，為方便乘客於旅遊出行高峰期間往返機場及市區，機場快綫於農曆年廿七至年廿九(14日至16日)，頭班車將提前於上午5時35分由香港站開出；而年初三及初六(19日及22日)，尾班車將延後至凌晨1時由博覽館站開出。

本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)將於年廿九(16日)下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，方便市民外出及團年。當晚所有本地鐵路綫及7條輕鐵路綫會通宵行駛，而3條港鐵巴士路綫則會延長服務時間。