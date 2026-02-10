農曆新年2026｜港鐵年廿九通宵服務　初一初二晚將加密班次

為便利大眾出外歡度農曆新年佳節，港鐵公司將於本周五(13日)至農曆新年期間，於不同時段加強多條重鐵綫的服務，總共增加逾600班列車。
由本周五至年初七(23日)，東鐵綫及港島綫會在多個不同時段加強服務。屯馬綫會於年初一晚上加密班次，方便市民觀賞花車巡遊匯演。年初二晚維港將舉行煙花匯演，觀塘綫、荃灣綫、港島綫、南港島綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫會加強服務，以及在散場時疏導乘客。迪士尼綫亦會於年初一至年初七，加密早上時段的列車班次，方便市民及旅客前往主題樂園。
機場快綫頭班車提前開出
機場快綫是來往機場最快捷的交通工具，為方便乘客於旅遊出行高峰期間往返機場及市區，機場快綫於農曆年廿七至年廿九(14日至16日)，頭班車將提前於上午5時35分由香港站開出；而年初三及初六(19日及22日)，尾班車將延後至凌晨1時由博覽館站開出。
本地鐵路綫(機場快綫及迪士尼綫除外)將於年廿九(16日)下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次，方便市民外出及團年。當晚所有本地鐵路綫及7條輕鐵路綫會通宵行駛，而3條港鐵巴士路綫則會延長服務時間。
高鐵加強列車服務
港鐵經與內地鐵路部門商討後，高鐵（香港段）將會在2月13至15日，以及18至23日期間，每日加開13對列車，來往香港西九龍站及福田站。而往來北京西站的長途臥鋪列車亦會加強服務，乘客可在12306網站及應用程式，以及高速鐵路網頁及應用程式查閲最新資訊。
小童免費及樂悠咭半價往返機場
為與大眾分享節日喜悅，港鐵推出一連串活動，包括於2月1日起發售「港鐵馬年賀年車票」，乘客憑票可於大年初一無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵及港鐵巴士。另外，由現時至3月1日，機場快綫提供冬日出行優惠，小童免費及樂悠咭乘客半價乘車往返機場。港鐵多個車站亦已增加賀年裝飾，包括與賀年車票設計相呼應的紙藝駿馬打卡位。大圍、尖沙咀、銅鑼灣及馬場站的部分閘機換上賀年新裝，乘客拍卡出入閘時，會聽到由本地音樂組合「農夫」説出的賀年祝福。
「馬年轉大運」抽奬
新春期間，鐵仔、機鐵仔與高鐵隊長會快閃車站喜氣亮相，派發機場快綫折扣券、港鐵網上商店折扣券、車站商店購物優惠券以及港鐵商場優惠券等「港鐵新春大利是」。而2月13日至26日期間，乘客在9個指定車站2向港鐵虛擬服務大使Tracy 說出「馬年快樂」，即可參加「馬年轉大運」抽奬，奬品包括 MTR分、免費本地單程車程、車站商店及港鐵零售品牌LOUDER購物禮券，同時亦可參加終極大抽獎，有機會贏取智能手機、港鐵全年免費車票及港鐵商場購物禮券。有關賀年活動詳情，請參閲網頁。