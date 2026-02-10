港鐵站隱藏免費列印服務！ 即場影印文件沖印照片 全港12站簡單3步即有

相信不少人曾試過出門時臨時需要列印或影印文件，但又找不到相關服務。近日，有網民發現原來港鐵站有一設施提供免費列印、影印及沖印服務，「見到係港鐵站有得免費Print嘢，有冇人試過？」，後來有其他網民回覆解釋，該設施是中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機（VTM），同時附設免費打印服務，除了銀行客戶外，非銀行客戶都可免費使用！

有網民日前在社交平台Threads發文，稱意外發現港鐵站有免費列印服務：「見到係港鐵站有得免費Print嘢，有冇人試過？」，照片可見該設施標明提供免費列印、影印及沖印服務，位於中國工商銀行（亞洲）。不少網民留言回覆指該服務其實是來自中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機（VTM）。據銀行官方網頁介紹，香港及內地的新客戶毋須提前預約，即可透過設於12個港鐵站的遠程櫃員機開立帳戶、註冊網上銀行及即時領取借記卡，同時附設有免費打印、影印及沖印服務。

有網民分享用後心得，「南昌站、東涌站閘外嘅舖位，大圍站就閘內嘅舖位有。試過去印相，我係客戶，入返我電話號碼收SMS驗證碼就得，相紙係啞面，效果免費嚟講算唔錯」、「這是工銀亞洲的自助開戶機，內地人香港人都能開戶，旁邊的打印機是免費用的。全港現在有十幾間，可以在他們官網查分行網址篩選『VTM』查到。」有人亦分享「非客戶一個月可以印5張紙，3張相」。 做齊3步驟免費用 非銀行客戶只要完成簡單3步即可有限額度使用免費打印服務：

下載中國工商銀行（亞洲）「工銀亞洲」手機應用程式 在「搜尋功能」輸入「港鐵便民服務」 按照設備畫面的指示，展示二維碼即可免費使用打印服務 中國工商銀行（亞洲）的遠程櫃員機位置： 新界落馬洲港鐵站3樓票務大堂311號（閘內）

新界羅湖港鐵站LOW K5舖（閘外）

新界火炭港鐵站4號舖（閘外）

新界東涌港鐵站2號舖（閘外）

新界大圍港鐵站19號舖（閘內）

新界葵芳港鐵站Minibank舖（閘外）

新界白石角香港科學園1期1E大樓1樓S107A號舖

九龍南昌港鐵站9號舖（閘外）

九龍柯士甸港鐵站108號舖（閘外）

九龍九龍塘港鐵站207號舖（閘外）

九龍啟德協調道2號AIRSIDE 1樓L112號舖

九龍紅磡黃埔花園第9期地面21號舖

服務時間 星期一至日上午8時至晚上8時