大埔宏福苑五級火｜測量師學會：收購宏福苑業權屬較理想方案 倡提供恩恤補貼

行政長官李家超今日(10日）出席行政會議前表示，應急住宿安排工作組正分析大埔宏福苑業主交回的問卷，有相當高比例的業主表示會考慮接受政府收購業權，亦有業主稱要考慮實際收購價。測量師學會主席溫偉明表示，學會早前曾提出類似建議，相信相關方案較原址重建快捷。
溫偉明表示，宏福苑地塊有地契管轄，如需要重建或部分重建，必須要根據地契進行執行，建一幢價值或標準類似的樓宇；又或者根據地政署批准的模式重建，要由宏福苑業主申請；惟要所有業主都達到共識是相當是困難。
此外，由於個別業主或會追討賠償，料將面對漫長的法律程序，若收購後物業追溯權在政府手中，可減輕災民索償的痛苦。
至於收購價錢方面，溫偉明表示，政府收地出價並非用市價，而是用恩恤價，冀減少爭拗。他建議，可考慮向居民提供恩恤補貼，惟由於涉及公帑，金額可再作考慮。
宏福苑大火後，社會關注樓宇維修工作。學會日前宣布成立跨測量專業組別的「樓宇維修工組」，檢視市場運作、監管及法規，提出具體優化建議，改善整體市場生態。溫偉明表示，工作組由6個專業組別的代表組成，將通過收集市場數據、分析媒體報道，並邀請業主代表、物管、承建商和區議會等，梳理市場長期存在的問題、業主面對的困難，以及各界意見。工作組將於4個月內完成研究及檢討，冀在5月完成分析，6月所向社會及政府提交總結建議。