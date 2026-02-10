大埔宏福苑五級火｜測量師學會：收購宏福苑業權屬較理想方案 倡提供恩恤補貼

行政長官李家超今日(10日）出席行政會議前表示，應急住宿安排工作組正分析大埔宏福苑業主交回的問卷，有相當高比例的業主表示會考慮接受政府收購業權，亦有業主稱要考慮實際收購價。測量師學會主席溫偉明表示，學會早前曾提出類似建議，相信相關方案較原址重建快捷。

溫偉明表示，宏福苑地塊有地契管轄，如需要重建或部分重建，必須要根據地契進行執行，建一幢價值或標準類似的樓宇；又或者根據地政署批准的模式重建，要由宏福苑業主申請；惟要所有業主都達到共識是相當是困難。