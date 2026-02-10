第四十一屆亞洲賽馬會議開幕　一連三日沙特阿拉伯維雅德舉行

第四十一屆亞洲賽馬會議一連三日(10日至12日)在阿拉伯半島地區舉行，昨(9日)晚在沙特阿拉伯首都維雅德舉行開幕禮。現任亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏在開幕禮上致辭時表示，亞洲賽馬會議在啟領純種馬賽事的未來均發揮了關鍵作用，面對地緣政治緊張局勢及對立，賽馬運動也遇上不同挑戰。
應家柏形容沙特阿拉伯王國是世上馬文化最悠久的地區之一，馬匹數千年來均在居民的日常生活中擔任特殊角色，不只是人們在旅途上的同伴，也是生存的夥伴。維雅德會議將以「承傳歷史、啟領將來」為主題，邀請來自全球各地的嘉賓講者，就賽馬的未來、新興趨勢、技術、創新、投注、育馬、人馬福祉、國際賽事與誠信及其他重要議題展開討論。
應家柏表示：「純種馬賽馬都是一項重要運動，展現著超凡的體能成就，也深受全球數以百萬計的人士擁戴關注，在經濟及構建更好社區方面亦貢獻良多。」惟他強調亞洲賽馬聯盟亦關注涵蓋馬匹福祉、賽事誠信及純種馬培育發展等不同範疇，顯示對馬匹的共同熱愛。
應家柏又指：「馬年將至，深明賽馬業界必須迎上的種種挑戰，同時也對未來滿懷期待。」他指賽馬業在面對其他休閒活動帶來的競爭愈趨激烈下，維持及提升行業相關度的工作變得更加重要，望藉著提升進場觀賽體驗及開拓嶄新的賽馬顧客平台，推動顧客群的年輕化。會議將舉行合共九場專題會議，應家柏將在會議中，審視賽馬及育馬業的現況；同時探討應對賽馬業界所面對各挑戰，包括非法博彩市場對賽馬誠信的威脅、賽馬運動面對的競爭等的策略。