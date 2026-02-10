第四十一屆亞洲賽馬會議開幕　一連三日沙特阿拉伯維雅德舉行

第四十一屆亞洲賽馬會議一連三日(10日至12日)在阿拉伯半島地區舉行，昨(9日)晚在沙特阿拉伯首都維雅德舉行開幕禮。現任亞洲賽馬聯盟主席兼香港賽馬會行政總裁應家柏在開幕禮上致辭時表示，亞洲賽馬會議在啟領純種馬賽事的未來均發揮了關鍵作用，面對地緣政治緊張局勢及對立，賽馬運動也遇上不同挑戰。

應家柏形容沙特阿拉伯王國是世上馬文化最悠久的地區之一，馬匹數千年來均在居民的日常生活中擔任特殊角色，不只是人們在旅途上的同伴，也是生存的夥伴。維雅德會議將以「承傳歷史、啟領將來」為主題，邀請來自全球各地的嘉賓講者，就賽馬的未來、新興趨勢、技術、創新、投注、育馬、人馬福祉、國際賽事與誠信及其他重要議題展開討論。