中港牌車彌敦道違泊阻九巴埋站 司機拒駛走車長報警(有片)

社交平台流傳一段影片，指尖沙咀彌敦道一輛掛有中港牌的私家車涉違例泊在黃線禁區等人，阻礙後方一架九巴6號線埋站上落客。私家車司機非但未有駛走，更與乘客「聲大夾惡」落車圍住巴士車長理論，惹來圍觀途人及巴士乘客不滿，及後可見巴士車長打電話報警，私家車期間一度欲駛前，被車長斥「我企喺度你撞埋嚟？」，私家車司機亦挑釁「報警囉」。

九巴回覆傳媒表示，事件發生於2月7日晚上約8時，一輛6號線巴士駛至彌敦道永星里巴士站時，被一輛違例停泊的私家車阻塞。私家車司機及乘客拒絕駛走並作出擾攘，車長報警處理。警方到場後，涉事私家車即時駛離巴士站，巴士其後繼續原定行程。

車長大罵「我企喺度你撞埋嚟？」 該段1分鐘13秒片段可見，涉事中港牌白色私家車停在彌敦道永星里巴士站前，當時車門打開，九巴停在後方。當時私家車男司機連同一男一女乘客下車走到巴士車門及司機窗前，與巴士車長口角其後返回私家車。車長隨即下車向對方大罵「夠膽唔好走！」，並走到私家車車頭位置報警。期間私家車女乘客勸喻同伴，「大家唔好嘈啦，上車啦」，惟私家車司機仍不斷斥責車長，更欲在車長企近車頭時開車，車長手指司機大罵「我企喺度你撞埋嚟？」，私家車司機亦挑釁「報警囉」。

在場途人不值私家車司機所為，有人向車長稱已代為拍下現場經過，亦有人罵「司機已經犯規仲喺度鬧人，黃線呢度係禁區嚟㗎嘛」、「又話壞車？喂，唔好走啊！」，再次下車的私家車男乘客亦說「報警啦，報警啦，唔好煩」。雙方僵持直至影片結束。