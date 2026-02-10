男公務員認「咸濕」文具店內偷拍　案件2.26判刑

男公務員涉於去年在九龍城文具店內，趁女事主付款時從後偷拍其臀部。他今早(10日)在九龍城裁判法院承認偷拍，求情指案發後已積極尋求心理輔導，暫委裁判官秦淑君將案件押後至2月26日，待取社會服務令報告判刑，明言所有判刑方式仍屬考慮範圍，期間被告獲准保釋候懲。

被告吳永倫(51歲)，報稱公務員，承認一項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於去年11月11日，在香港九龍城獅子石道36號地下「光雅文具」內拍攝X的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出上述行為，及不理會以上述行為是否獲得X同意。