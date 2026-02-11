公眾對殘疾智障者接納度增　惟照顧者需求仍被忽略　陪六旬智障弟變老　79歲兄：託院舍幫助減壓力(有片)

面對需要高度照顧的智障人士，作為家人往往不希望假手於人，但當照顧與被照顧者逐漸變老，在照顧上便會更困難，身心承受更大的壓力。即將79歲的貴明哥哥，自幼與智障的弟弟同住，也肩負起照顧者的角色，面對他弟弟需要的護理愈來愈多，自己也未必應付到，故決定安排弟弟入住合適的院舍，讓弟弟獲得適切的照顧，自己的壓力也大大減輕，對兄弟倆也是一件好事。 記者：陳穎琳、攝影：林俊源 現時居住在智障院舍的63歲院友貴明，在家中是老么，自小與母親和兄姐同住，在二哥和家姐成家後，便由大哥負責照顧日常起居生活。貴明哥哥表示，貴明前幾年狀態開始逐漸變差，行動亦開始退化，走路亦會跌倒，「後期覺得他在街上走着走着，連同我也會被拖着跌倒，那時才意識到，不找社工也不行了。」隨即便由社工轉介入住院舍。

貴明哥哥憶述，狀態最差的時候大約在4年前，「往時早上吃完飯叫他下去等車去日間中心，他是沒問題的。但到後來他好像失了理性一樣，叫他站着等車他也不會，他會走到對面馬路，要要跟車保姆致電給我，幫忙尋人；他有時更不願意下樓就站在樓梯口，我亦要到處找他。」最擔心的是，貴明還會常常「蕩失路」，甚至「沒有意識要回家」。「(報警)報過前後三次，一次就(走失)一日，第二次是三天，三天後才找到。」 哥哥：「兩兄弟視院舍為另一個家」

貴明哥哥直言，「沒辦法，還是要照顧到終老」，但安排貴明入住院舍後，生活壓力大大減輕，「好很多了，我不用經常陪着他，也不用擔心。護理組的人員很好，有什麼都會跟我說，好像把我和弟弟當成家人一樣。」現時每周約探望貴明3至4天，形容每次都像回到另一個家，空餘時間便會與家人相聚，「得閒飲下茶」。 智障子患癌感徬徨 母：幸得院舍人員陪伴 另一名47歲院友鎮洪，以往主要由父母照顧。鎮洪媽媽表示，鎮洪已入住院舍逾20年。「初時由社署安排，那時候想到將來最終也要入院舍，因為做父母年紀漸大，讓他入住會較適合。」鎮洪雖然大部分時間在院舍生活，但每周也會放假回家與雙親共聚天倫，本以為這種平淡的幸福能一直持續下去，奈何鎮洪去年底確診腸癌。

「所有事情都很突然，突然間護理的姑娘說他吐，吐出啡色液體，肚子很脹，就進了醫院。」醫院其後為鎮洪作深入檢查，最終確診腸癌。「醫生說是三期、四期，很急，要我做個決定(做手術)。我自己也很疑惑，為什麼會這麼突然。」幸而在得到院舍的陪伴及醫院的診治下，鎮洪情況終穩定下來，亦康復了。鎮洪媽媽哽咽道：「我經常說，謝謝他們(院舍職員)，他們很有愛心。現在感覺都是院舍職員和我們家人的關係，好像一家人般親密。」她又直言因鎮洪有自閉症，所以沒有語言的表達能力，但「從他(身上看到)他很開心、很寬容，我也很開心、很安慰。」

智障院舍比安老院舍挑戰更大 靈實明德日間活動中心暨宿舍是一所中度至嚴重智障人士院舍，提供住宿和日間訓練的服務，目前共有56名成人智障院友，不少為長者。院舍代表、住宿復康服務營運總經理蔡永銘表示，「近幾年政府或社會都在教育上做了很多功夫，故大眾對殘疾或智障人士的接納比過往高了。」惟蔡永銘坦言，公眾對於智障人士或照顧者的需要未有足夠掌握。「譬如照顧者若沒有院舍等支援和協助，其實照顧壓力是不小的；其次是智障人士面對老齡化的挑戰是比常人更加大和快。」

蔡永銘指，社會大眾對殘疾或智障人士院舍的認識未太深入，「其實智障人士院舍面對的挑戰是比一般安老院舍加大，我們會接觸不同年紀、不同層面的院友，有中度至嚴重智障人士，亦都會有一些同時患有自閉症的智障人士。」蔡永銘續指，近幾年院舍的服務亦開始轉型，集中多做老齡化以及身體有特別需要智障朋友的照顧。