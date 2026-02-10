搭港鐵講粗口罰5000蚊？港女網上曬告票 官方回應揭真相

港鐵指記錄顯示於1月23日寶琳站職員在處理一宗乘客爭執時，曾向相關乘客發出了書面警告。（網上圖片）

社交平台Threads一名女網民周一（9日）發帖，帖文中寫道：「原來地鐵講粗言穢語罰款$5000」，公開一張在港鐵因講粗口被罰款的告票，照片瘋傳迅即成為熱話，有網民稱「我都係第一次見」、「啲人講粗口咁多年，我都係第一次見有人真係俾人罰」。港鐵回覆《am730》查詢指，記錄顯示於1月23日寶琳站職員在處理一宗乘客爭執時，曾向相關乘客發出了書面警告，即「違反香港鐵路附例通知書」，惟消息指未有向當事人作出罰款。

該張通知書照片列明，事主違反港鐵附例第「28H」條，開告票的港鐵職員寫上「粗言穢語」四個大字。根據資料，事發日期為2026年1月23日，時間是下午1時45分，職員發出通知書的時間則為下午3時14分，雖然事主在帖文中表示罰款為$5000，但通知書未有列明具體罰款金額，只稱作通知及記錄在案之用，若再次違反可被檢控。此外，告票標明涉事乘客為「先生」，估計涉案者為樓主身邊人士。事件瘋傳後，事主再發帖呼籲：「請大家不要偷圖成為自己的貼文，肉酸，謝謝」。有網民追問「你點講法講到俾人捉？」樓主只簡單回覆「ic」，未披露當時情況。

港鐵回覆《am730》查詢指相關記錄顯示，1月23日寶琳站職員在處理一宗乘客爭執時，曾向相關乘客發出了書面警告，即「違反香港鐵路附例通知書」，消息指未有向當事人作出罰款。港鐵強調就乘客說粗言穢語及作出其他相關滋擾的行為，附例第28H條列明了相關的規限。一般來説，港鐵人員如發現有乘客違反相關附例，會按現場實際情況，作出勸喻或警告，亦可在有需要時發出「擬檢控通知書」，個案之後會交由公司法律部門跟進。

根據《香港鐵路附例》第28H條(1a)，任何人不得在鐵路處所使用「任何威脅性、粗穢、淫褻或使人反感的言語」，最高可罰款5,000元。