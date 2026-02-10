豬肉檔鼠患嚴重 食環署︰落山道金寶肉食公司被勒令停業至今仍生效

土瓜灣街市豬肉檔出現嚴重鼠患，有市民清晨時分，發現大批老鼠在待售俗稱「豬殼」的新鮮豬隻屠體上大快朵頤。食環署晚上發出聲明指，署方高度重視食物安全及環境衛生，對早前有新鮮糧食店漠視法規、不當處理豬隻屠體，導致店內鼠患嚴重、危害市民健康的情況絕不容忍，並強調將加強各區突擊行動，取締違規店舖。 至確認衛生改善才考慮批准復業 食環署發言人指，署方近日在土瓜灣落山道及九龍城道一帶進行深宵特別行動，發現一間名為「金寶肉食公司」的新鮮糧食店衛生情況欠佳，店內鼠患嚴重。為保障公眾健康，署方已於1月24日根據《公眾衛生及市政條例》向該店發出即時封閉令，勒令其立即暫停營業，期間必須徹底清潔消毒及進行有效滅鼠，直至署方確認衛生改善，才會考慮批准復業。

2月6日提出解封 因滅鼠措施未達標申請被拒 該店於2月6日提出解封申請，但署方檢查後認為其衛生狀況及滅鼠措施仍未達標，故拒絕其要求，封閉令至今仍然生效。

月初加強巡查持牌新鮮糧食店 此外，食環署指，本月初已在全港各區展開特別行動，加強巡查持牌新鮮糧食店，以應對可能增加鼠患風險的違規行為。行動期間，署方共巡查超過250間店舖，並就違規情況發出101次口頭警告或勸喻，另提出47宗檢控，以保障食物安全及公眾健康。 發言人表示，署方會持續巡查新鮮糧食店，並進一步加強深宵突擊行動，尤其針對衛生欠佳及鼠患嚴重的店舖。若發現有店舖不當處理豬隻屠體而引致鼠患，食環署將毫不猶豫發出即時封閉令，並會考慮取消其牌照，以保障市民健康。

容許店內出現老鼠或昆蟲違例者可被檢控 根據相關法例，從事食物業者（包括新鮮糧食店）不得明知而容許店內出現老鼠或昆蟲，並須採取一切合理措施保護食物免被污染或變質。經營者亦須確保處所清潔、維修妥善及運作良好。違例者可被檢控，最高刑罰為罰款一萬元及監禁三個月。 另外，所有運送至持牌新鮮糧食店的肉類，必須直接送入獲牌處所，否則即屬違反牌照條件，可被即時取消牌照。法例亦賦權食環署在發現處所狀況對健康構成即時危害時，發出封閉令，立即封閉該處所。