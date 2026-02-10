進食生蠔食物中毒個案連日上升　食環署加強巡查出售生蠔處所

鑑於近期與進食生蠔相關的食物中毒個案有所上升，食物環境衞生署在全港各區採取特別行動，加強巡查全港多個持牌食物業處所。食環署食物安全中心今日(10日)表示，高度關注近期發生與生蠔有關的食物中毒個案。
自事件發生後，食安中心和環境衞生部人員，已即時到所有個案的涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和追查生蠔來源。本年2月至今，中心調查發現，其中10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，已於5日即時指示業界暫停進口及在港出售。另外亦發現11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品，及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔，已即時指示相關公司暫停出售及供應，並指示業界立即停售相關生蠔。中心指，其餘個案的調查牽涉多款不同國家的生蠔，調查目前仍然繼續。
食環署稱，署方巡查的重點包括生蠔的保存溫度、存放在指定雪櫃內的情況、生蠔的供應來源、食物處理人員的個人衞生及食物業處所的衞生情況、查核生蠔的來源文件和衞生證明書，以及抽檢生蠔樣本作檢測等。過去5天，已巡視全港約430間出售生蠔的食物業處所，並就食物的存放、處理和衞生情況作出即時衞生建議。巡查會繼續進行。
發言人提醒，由於蠔隻以過濾大量海水、吸收在海水中懸浮食物粒子的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有如副溶血性弧菌和創傷弧菌等細菌，及諾如病毒和甲型肝炎病毒等，這些物質會在蠔的體內積聚。進食未經徹底煮熟的蠔或會有直接攝入這些微生物風險；建議孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士避免進食。