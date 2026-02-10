進食生蠔食物中毒個案連日上升　食環署加強巡查出售生蠔處所

鑑於近期與進食生蠔相關的食物中毒個案有所上升，食物環境衞生署在全港各區採取特別行動，加強巡查全港多個持牌食物業處所。食環署食物安全中心今日(10日)表示，高度關注近期發生與生蠔有關的食物中毒個案。

自事件發生後，食安中心和環境衞生部人員，已即時到所有個案的涉事餐廳調查，檢視食物處理流程和追查生蠔來源。本年2月至今，中心調查發現，其中10宗個案所涉人士曾進食由韓國Seojun Mulsan Co., Ltd.供應的生蠔，已於5日即時指示業界暫停進口及在港出售。另外亦發現11宗個案曾進食由供應商傑頓國際食品，及88投資控股有限公司食物製造工場供應的生蠔，已即時指示相關公司暫停出售及供應，並指示業界立即停售相關生蠔。中心指，其餘個案的調查牽涉多款不同國家的生蠔，調查目前仍然繼續。