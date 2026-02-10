大灣區跨境直通救護車首試北向轉運演練 政府︰雙向轉運冀首季實施

大灣區跨境直通救護車試行計劃於2024年11月30日，至今已有23名病人由深圳、珠海、南沙和澳門的指定醫院（即港大深圳醫院、珠海市人民醫院、中山大學附屬第一醫院南沙院區和澳門仁伯爵綜合醫院），轉運到香港指定公立醫院治療。港府聯同廣東省和深圳市政府今日試行計劃進行首次北向轉運演練，醫務衞生局指，期望第一季正式實施，跨境直通救護車雙向轉運。

模擬深圳救護車從港大深圳醫院出發 港府聯同廣東省和深圳市政府模擬深圳救護車從港大深圳醫院出發，經深圳灣口岸，往伊利沙伯醫院接載病人，再將病人轉運至港大深圳醫院治療。醫務衞生局長盧寵茂稱，首次北向轉運演練順利，為擴展試行計劃至雙向轉運安排奠下基礎，並期望第一季內正式實施，加快實現大灣區醫療高度融合。

試行計劃會延續至今年11月29日 醫務衞生局指，試行計劃自2024年11月30日啓動以來，整體運作良好，並會延續至今年11月29日，及後安排將適時公布。 現有試行計劃下，有特定需要及臨床狀況合適的病人，可獲安排跨境直通救護車直接運送到香港指定公立醫院，無需在口岸轉換救護車，減低運送過程風險。為防止濫用及確保跨境運送安全，醫生會因應臨床診斷和病人實際情況，評估是否有需要安排跨境轉院，從而決定是否啓動運送機制。