指相當高比例業主考慮政府收購業權 李家超：望盡早敲定宏福苑長遠住宿方案

大埔宏福苑大火發生至今逾兩個月，社會關注政府的安置方案。行政長官李家超表示，目前大致收齊大埔宏福苑業主意見，佔相當高比例的業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，亦有業主稱要考慮實質收購價。他指，目前要顧及不同現實問題和挑戰，強調會馬不停蹄盡早敲定方案，讓受影響居民作出最適合選擇。 李家超昨日出席行政會議前會見傳媒，提到關於宏福苑的長遠安置方案。他指，應急住宿安排工作組正分析大埔宏福苑業主交回的問卷，初步觀察，絕大部分業主期望政府從速處理長遠住宿安排，有相當高比例的業主表示會考慮接受政府收購業權，亦有業主表示要考慮實質收購價。

李家超續指，工作組歸納要克服的問題包括就不同家庭的需求分歧如何一致性處理；對宏福苑公共保險涉及責任賠償的不確定性和相關法律問題；所涉及的業權責任和法律爭拗會否帶來長時間不解決的風險。他指，已指示工作組必須盡快研究各方面的可行方案，以及牽涉的法律問題，徵詢律政司意見，盡早落實安排。 應急住宿安排工作組正分析大埔宏福苑業主交回的問卷，有相當高比例的業主表示會考慮接受政府收購業權，亦有業主稱要考慮實際收購價。測量師學會主席溫偉明昨表示，學會早前曾提出類似建議，相信相關方案較原址重建快捷。

溫偉明表示，宏福苑地塊有地契管轄，當中列明如需要重建或部分重建，必須要根據地契執行，建價值或標準類似的樓宇；又或者根據地政署批准的模式重建，要由宏福苑業主申請，惟要所有業主有共識是相當困難。此外，由於個別業主或會追討賠償，料將面對漫長的法律程序，若政府收購物業，令相關物業的追溯權亦在政府手上，屆時政府可一併處理，可減輕災民申索賠償的痛苦。

可考慮向災民恩恤補貼 金額須再考慮 收購價方面，溫偉明表示，政府以《收回土地條例》收回物業作公共用途時，通常會用恩恤價值而非市價，冀減少爭拗。他建議，除考慮市值作為收購價，亦可考慮向居民提供恩恤補貼，惟涉及公帑，可再作考慮。

大火後社會關注樓宇維修工作。學會日前宣布成立跨測量專業組別的「樓宇維修工組」。溫偉明表示，工作組由6個專業組別的代表組成，將通過收集市場數據、分析媒體報道，並邀請業主代表、物管、承建商和區議會等，梳理市場長期存在的問題、業主面對的困難等。工作組將於4個月內完成研究及檢討，冀在5月完成分析，6月所向社會及政府提交總結建議。 此外，學會計劃今年內制定物業設施管理「行業實務準則」，確立物業守護者角色，協助業主及法團更有效地進行維修招標、工程管理及設施檢查，以達到物業保值甚至增值的目標。