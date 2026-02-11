法定最低工資時薪升至43.1元 行會接納建議 料最快5.1實施

行政長官會同行政會議已接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時42.1元調升至43.1元，增幅為1.0元或2.38%。政府將於本月25日向立法會提交修例草案，如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於5月1日實施。最低工資委員會相信，新最低工資水平將能惠及一定數目的低收入僱員，對企業成本、失業率及通脹的整體影響則相對輕微。

最低工資委員在2026年檢討法定最低工資水平報告指，影響評估結果顯示，最低工資水平加至43.1元能惠及一定數目低收入僱員，對企業成本、失業率及通脹整體影響則相對輕微。因應調升法定最低工資，計及「薪酬階梯連鎖反應」，估計所有行業整體額外薪酬開支增加1.1億至2.6億元，相當於總薪酬開支約0.01%至0.03%。預計可能增加200至500名基層失業人士，令整體失業率約上升0.01個百分點。通脹影響亦相當輕微，預計會帶動綜合消費物價指數及甲類消費物價通脹上升約0.01個百分點。