國務院發布維護國安白皮書「維護國家安全的鬥爭從未停止」李家超：意義重大 全力支持履行要求

國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，指出香港維護國安的鬥爭從未停止，強調中央政府對香港有關國安事務有根本責任，維護國安只有進行時，沒有完成時。特首李家超表示，白皮書意義重大、具有指導性和關鍵現實意義，對此有3點重要領會，又稱前壹傳媒創辦人黎智英被重判監禁20年，是對勾結外部勢力危害國安的歹毒圖謀，發出嚴厲警告。

白皮書全文約1.8萬字，以5個部分回顧香港自回歸以來多場示威和政治事件，包括2002年《基本法》第23條立法遭反對、反國教風波、2014年佔領事件、2016年旺角騷亂和2019年反修例事件等。又闡明中央政府對香港國安事務負有根本責任，由中央立法維護國安屬國際慣例，並在制定及實施《港區國安法》、完善選舉制度後，有效維護國安、有力維護特區憲制秩序等。

內容同時闡明香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任，指出《港區國安法》實施以來特首和政府敢於擔當、善作善成，歷史性完成《基本法》第23條立法是履行了長期未完成的憲制責任，特區政府執法、檢控、司法部門亦無畏無懼、恪盡職守，依據法律有效維護國安，捍衛公平正義。白皮書形容國安猶如「空氣、陽光」，受益而不覺，失之則難存，維護國安沒有「局外人」，人人都是國家安全持份者，特區政府會持續加強宣傳教育，不斷增強香港居民國安意識。

須嚴防「民主」「自由」口號軟對抗 白皮書指出，維護政權安全必須把反中亂港勢力排除在特區管治架構之外，嚴防打著所謂「民主」、「自由」、「人權」口號的「軟對抗」，嚴防海外反中亂港活動倒灌香港，並必須發展壯大愛國愛港力量，形成更廣泛國內外支持「一國兩制」的統一戰線。內容提到香港維護國安時對人權保障作出了完善規定，保障香港居民依法行使權利和自由不受影響。白皮書強調，實踐證明維護國家安全並不是「緊箍咒」，而是「護身符」、「助推器」，重申香港居民依法享有選舉權、言論自由、集會、遊行、示威自由等各項權利。

李家超昨在行政會議前稱，特區政府會全力支持和履行白皮書的內容和要求，他作為特區首長和當家人，會領導和統籌特區行政、立法、司法機關貫徹履行維護國安的責任，又稱白皮書意義重大，對特區至為重要，具有指導性和關鍵現實意義。對此李家超有3點領會，包括維護國安鬥爭從未停止、國安風險依然存在，特區必須時刻警惕，特區要認真和切實履行維護國安的憲制責任，以及要以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展，實踐白皮書要求。他說，《港區國安法》和《維護國家安全條例》築起維護國安的法律屏障，特區會堅定不移維護國家安全、履行天經地義的維護國家安全責任。

對出賣國家叛徒作最嚴正警告 黎智英串謀勾結外國勢力等3罪罪成，被法庭判囚20年。李家超表示，白皮書提醒特區政府必須時刻警惕國安風險，「白皮書嘅發布，更係對出賣國家和香港特區嘅叛徒，作出最嚴正嘅警告」，又批評黎長期利用《蘋果日報》荼毒市民、煽動仇恨和歪曲事實等，刑期對勾結外部勢力危害國家安全的歹毒圖謀，發出嚴厲警告。至於會否就各被告刑期上訴，李家超指律政司和警方將詳細研究，再作考慮。 國務院港澳辦表示，白皮書闡明制定實施《港區國安法》在「一國兩制」實踐過程中的重要里程碑意義，並全面回顧香港維護國安的實踐歷程，深入闡述中央政府維護國安的原則立場。中聯辦表示，白皮書發表是新起點，香港維護國家安全工作將向縱深推進，也堅信在中央全力支持下，香港維護國安的法律體系和執行機制定能固根本、穩預期、利長遠。駐港國安公署強調，維護國安是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎，香港維護國安的正義行動和法治實踐，不容任何外部勢力插手和干預。

全國人大常委、立法會主席李慧琼認為，白皮書為未來高水平安全發展指明方向，以事實為依據、以理據為支撐，形容是正本清源，振奮信心，正合其時。她在社交平台表示，白皮書指出維護國安是「一國兩制」方針的最高原則，也是特區的憲制責任，立法機關會堅定支持特首的領導，依法配合行政、司法機關，推動完善相關法律制度及執行機制，確保國安不受任何威脅。